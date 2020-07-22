桃園房市交易熱絡　房仲業者：係真ㄟ！簽約簽到虛脫

▲桃園房地產交易件數在各區地政事務所總平均持續成長。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

疫後如何振興經濟，受到關注。桃園市長鄭文燦指出，台灣正處於疫後開放的階段，其中桃園是當前經濟的溫度計，以房地產為例，桃園房地產交易件數在各區地政事務所總平均持續成長，且購屋意願是全台第一，從置產可看出人民對未來是有信心的。

▲桃園房市交易熱，房仲業者臉書PO出「簽約簽到虛脫」。（圖／臉書截圖）

鄭文燦表示，桃園房地產交易熱絡，第一線的房仲業者及建商，深有同感；一名房仲業者於臉書更不諱言PO出，近月來，來桃園買房人士熱絡，一日更是「簽約簽到虛脫」！讓受疫情波及的「慘業」不禁無語。

▲桃園青埔各項重大建設陸續推動。（圖／臉書截圖）

鄭文燦市長指出，根據經濟部今(2020)年6月底公布投資台灣三大方案總投資金額1兆600億元中，投資桃園約2,200億元，居全國之冠，也代表企業多看好桃園的發展性，也正如他常對企業所說的「看好台灣，選擇桃園」就是正確的；至於，疫後如何振興經濟？鄭文燦指出，台灣更應拚建設、拚經濟、拚投資、拚就業，讓台灣疫後經濟振興也能成為典範。

鄭文燦市長是於21日應國際扶輪3502地區、11社聯合例會邀請，蒞會專題演講「台灣防疫考驗與疫後展望」做出上述表示。

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