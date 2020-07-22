露腰妹偷吃遭變態掐脖！她下空逃跑…男友「跳車頂救援」摔落亡

▲女子偷偷約炮卻遇到性虐狂，男友趕往現場營救慘丟小命。（圖／翻攝自Daily News）



圖、文／CTWANT

泰國日前發生一起嚴重車禍意外，有名女子經常背著男友偷偷在網路上約炮，某天她赴了一名陌生男性的約會，上車後發現對方竟是個特殊性癖好者，女子嚇得趕緊求救，不久後男友便趕抵現場，孰料卻遭變態男故意開車衝撞，男友整個人被噴飛出去，重重摔落地上慘死。

綜合泰媒報導，火辣的女子當時上了一輛小貨車，雙方正準備展開一場激烈車震，沒想到卻發現對方是個性虐狂，甚至企圖勒斃她得到快感，女子嚇得瘋狂掙扎、求救；男友憤怒地趕到現場後，立刻跳上車頂營救，未料變態男卻突然開車高速撞上護欄，因力道太過猛烈，導致該名男友當場喪命。

女子趁亂逃離小貨車後，變態男也跟著開溜，警方獲報後趕往現場，發現女子下半身赤裸，且全身都遍布傷口，立刻將她與男友緊急送醫治療。警方表示，詳細事發經過有待女子恢復後再進一步調查釐清，目前已從事發地點附近的監視器鎖定嫌犯，將對該名變態男展開追緝。

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