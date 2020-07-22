魯蛇自嘲把妹困難！23歲帥氣足球員笑回「對喔」…遭圍毆亡

▲宅男酒吧自嘲，帥氣足球員回應竟釀鬥毆致死憾事。（圖／Pixabay）



圖、文／CTWANT

心理學上來說，自嘲是人格健全的一種表現，人格缺陷的人最大特徵是警覺性敏感，別人無意的玩笑話都會往自己身上聯想，稍微一點言語上不當都會引起不適，而如果真正遇到一些指責和嘲諷會本能表現出極大情緒，所以此類人不可能有自嘲行為，嚴重的甚至可釀成悲劇！

在英國就有一名25歲的足球員因為回應了一名男子的自嘲，居然慘被毆打致死，目前投效於英格蘭打比郡馬特洛克鎮的足球員喬丹西諾特 (Jordan Sinnott)，今年1月和友人到酒吧消費，當時碰到了同樣在酒吧內的兇嫌、22歲的凱德諾萬（Kai Denovan），他見到喬丹過程中攀談，沒想到當時凱德諾萬居然迸出一句，「像你這麼帥氣應該很容易把妹，不像我又宅又肥」，當時，喬丹只是回應了同意凱德諾萬的看法，原以為這是對方在自嘲，沒想到下一秒卻成了犯案動機！

▲足球員喬丹西諾特。（圖／chesterfield-fc.co.uk）



凱德諾萬當下將喬丹打倒在地並且痛毆，當下情況一個混亂，過程中，雙方人馬從酒吧內打到酒吧外，事後喬丹因顱骨骨折和腦部損傷而在醫院死亡。

經諾丁漢皇家法院審判，整起鬥毆事件的主因就是這名已經喪命的足球運動員回應被告的自嘲性幽默之後引發，不過喬丹真正致死的原因，是因為凱德諾萬的友人卡麥隆馬修斯（Cameron Matthews）連續毆打喬丹好幾回，經一審，卡麥隆過失殺人罪名成立，至於凱德諾萬的罪狀則會在稍後宣判，但是喬丹的家屬感嘆，就算法律還給他們一個公道，也換不回喬丹的性命。

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