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重劃國會選區「排除非法移民」　川普簽署備忘錄引反彈

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普今天簽署備忘錄，要求下次重劃國會選區時排除非法入境移民。（圖／路透）

文／中央社華盛頓、紐約、洛杉磯21日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署備忘錄，要求下次重劃國會選區時排除非法入境移民；此舉隨即引發民主黨人反彈，民權團體也揚言提告。

美國人口普查專家與律師都說此舉有法律疑慮，執行上也不是那麼簡單。紐約州在內的民主黨執政州及民權團體都已矢言提出司法挑戰，或考慮提出司法挑戰。

此舉會排除大部分並非白人的非法移民人口，製造出較偏向白人的選區，若真的付諸執行，可能有利川普所屬的共和黨。這也可能讓擁有大量移民選民、人口多的州，在聯邦眾議院失去一些席次，包括左傾的州，例如目前在眾院有53席的加州，以及有27席的紐約州等。美國聯邦眾議院席次是依人口比例產生，目前共有435席。

這種重劃國會選區的過程，稱為「議席分配」（apportionment）。川普簽署的備忘錄寫道，「為了分配目的把這些非法移民納入加州的人口，可能會比不這麼分配多2至3席。」

2020年人口普查結果出爐後，美國下次會在2021年因應人口改變重劃選區。各州將依人口比例分配聯邦眾議院席次，這些席次向來都是根據人口總數劃分，不論移民狀況，但川普的備忘錄將會排除非法入境者。

民主黨籍的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發布聲明表示，此舉「不合法」，「又是為了把恐懼與不信任強加在弱勢與傳統上被少算的社群，同時用人口普查製造混亂」。

支持只根據公民數劃分選區者主張，每張選票都該有同樣的影響力，如果一個選區的合格選民數遠低於別的選區，那麼那裡的每張票對選舉結果的影響力就會更大。

美國最高法院雖然同意州議會選舉可依照公民人數來劃分選區，但專家認為，國會選舉層級要這樣做，可能希望不大，因為美國憲法明定，國會選區必須根據各選區的「人口總數」，就如同每10年一次的美國人口普查所計算。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）律師戴爾．何（Dale Ho，譯音）矢言提告，他在聲明中提及川普，「我們和他會在法庭見，而且贏得勝訴」。但也有人認為這不過是川普的噱頭，特別是現在還不清楚川普要怎麼取得必要的資料，來證明、接著排除非法移民。

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