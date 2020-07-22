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快訊／性騷女秘書...警成功解鎖朴元淳「手機密碼」　釐清死因現曙光

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▲▼首爾市長朴元淳生前持有的公用手機，已被警方成功解鎖密碼。（圖／CFP）

▲首爾市長朴元淳生前持有的公用手機，已被警方成功解鎖密碼。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市長朴元淳輕生後，警方原本表示因被告死亡，其生前所身陷的性騷案等同喪失公訴權，將不再進行後續偵察。不過礙於此案事態重大，且涉及朴元淳的死因，警方仍取回朴元淳生前持有的手機進行調查，今（22）日下午表示，已破解朴元淳手機的解鎖密碼，將投入數據資料修復與鑑識等工作。

警方曾在朴元淳陳屍處發現其生前所使用的公用手機。根據《韓聯社》，首爾地方警察廳「朴元淳事件」專案小組表示，「今日下午在遺屬法律代理人與首爾市府的參與下，完成手機密碼解鎖工作，將繼續投入數位鑑識，以取得案情所需資料，進行偵察。」

由於朴元淳生前使用的公用手機為最新型的i-Phone，原本估計在解鎖密碼上會耗費相當長一段時間。警方透露，有人私下向警方透露朴元淳的手機密碼。

據悉，被害女秘書指控，朴元淳常透過手機Talegram社群軟體，傳送內褲照與充滿性暗示的不當言語，令人感到相當困擾。不排除警方成功解鎖的該支手機中，藏有朴元淳犯案證據。

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