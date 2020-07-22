　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／路透：中國政府考慮關閉「美國駐武漢領事館」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國際最新消息快訊圖。

▲中美雙方在關閉領事館上火力全開。（圖／資料照）

記者陳亭伃／綜合報導

根據俄羅斯衛星通訊社、路透社報導，中國政府宣布考慮將關閉美國在武漢領事館。據悉，美國政府21日下令要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓的領事館，中國外交部發言人汪文斌親上火線回應，認為美國對中國採取前所未有的升級行動，「中國敦促美國應撤銷所有錯誤決定」否則將會做出必要回應。

根據路透社報導，美國務院聲明中指出，關閉休士頓領事館是為了保護美國的知識產權與美國機密，美國不會容忍中國侵犯我們的主權以及對人民的威脅，另外對於中國不公平的貿易行為，是無法被接受。報導指出，近期美中在貿易、技術、香港問題、南海問題上，無法達成共識且關係升溫，如今美方的要求恐怕將再度引來關係僵化。

《路透社》報導中也提到，中國外交部發言人汪文斌指出，美國政府也不斷騷擾中國外交部官員、領事人員，甚至用威嚇的訊息詢問中國學生，甚至沒收其個人電子設備或居留，讓中方相當不滿。

ET快訊
5天找到420具屍！街上民宅橫躺遺體...「世界屋頂」疫情大
三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！內行
快訊／富邦人壽砸268億　買下台北王朝大酒店
萬盒16分賣光！超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她爽約炮卻遇SM變態　「男友跳車頂想救」慘遭飛車甩出…當街爆身死！

慘變眼中釘！3歲小弟陪老爸割草　機器噴出「金屬螺絲釘飛插眼球」噴血送醫

深夜版示威！瑜珈裸妹正對警察「開M腿打坐」　凹折身體露毛拒離開…全場看傻

變態哥性侵19女開庭「求媽別旁聽」　法官讀罪狀「搞大未成年妹肚」…母當場暈厥

助產士接詭異案件！登門驚見10歲女童「大肚子快生」　揭母女輪流服侍變態叔

末日審判來臨！古蘭經預言「12主象徵77副象徵」出現　2020年接近人類毀滅

影／政策0分！川普民調「音速暴跌」　改說法：都是因為疫情惡化

短褲妹爬山「遇黑熊咬腿抱抱」　膽肥拿手機拍照…「甜蜜危機」自拍照曝光！

下令中國「72hrs關閉使館」　美國國務院：保護國民個資與智財權

魯蛇自嘲把妹困難！23歲帥氣足球員笑回「對喔」…遭圍毆亡

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

下令中國「72hrs關閉使館」　美國國務院：保護國民個資與智財權

魯蛇自嘲把妹困難！23歲帥氣足球員笑回「對喔」…遭圍毆亡

傳「豐臀金」不滿肯爺選總統　放話：不退選就離婚！

露腰妹偷吃遭變態掐脖！她下空逃跑…男友「跳車頂救援」摔落亡

洞里薩湖延遲回流　柬埔寨怪罪中、寮建大壩破壞水源

快訊／性騷女秘書...警成功解鎖朴元淳「手機密碼」　釐清死因現曙光

只懷孕1小時！她「月經正常來」　肚子右邊怪怪…竟直接產下男嬰

重劃國會選區「排除非法移民」　川普簽署備忘錄引反彈

5天找到420具屍！街上、民宅橫躺遺體...「世界屋頂」新冠大爆發

搜身竟要妙齡女「取出棉條、拉下內褲」！　雪梨警離譜行徑曝光

最強迴轉壽司「金澤」海外首店SOGO忠孝登場　必點3道錯過太可惜

南華大學、後壁高中激盪音樂火花　高鐵台南站「fun青春勇敢show」

長瀨智也被爆退出「合作30年」傑尼斯！　TOKIO「兩年少了2成員」堅持不解散

直播／DIOR最新度假造型7／23凌晨揭曉！一起零時差當頭排看秀嘉賓

下令中國「72hrs關閉使館」　美國國務院：保護國民個資與智財權

伊能靜被爆與《乘風破浪的姐姐》成員不合！　親曝真相：別費力氣了

ESG投資價值持續增溫！柏瑞投信洞悉報告：不看淡下半年「高收債行情」

柏瑞投信首份「洞悉ESG」報告出爐！解析ESG債市　投資需求越來越高

玖壹壹澎湖閉關創作竟「0人探班」　切心：沒靈感了！

大聯大公開賽／「打比賽目標就冠軍！」　劉嬿給新手建議找適合自己

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

國際熱門新聞

美下令：中國72hrs內關閉駐德州使館

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

死前想來「最後一次」...惡狼性侵女室友！

少女為父母報仇　AK47擊斃塔利班

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

她爽約炮卻遇SM變態　男友跳車頂想救…下場遭甩飛死

路透：中國政府考慮關閉「美國駐武漢領事館」

男學生興奮吹噓　爆女助教和學生有染

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

南韓自來水「幼蟲現蹤」10天700件通報

歐盟史上最火爆峰會結束！拍板60.5兆紓困案

北韓千萬人快餓死！金正恩建議「吃龜」減肥

更多熱門

相關新聞

「行李箱藏大麻」　美籍男「全身防護衣」送桃檢

「行李箱藏大麻」　美籍男「全身防護衣」送桃檢

士林分局接獲線報，有外國籍男子來台身上藏有大麻，在22日凌晨5時許前往桃園機場逮人，並在行李箱內查獲大麻花以及大麻煙油等製品，共計達5.5公斤，訊後也將依毒品罪嫌將人送辦。

23歲男大嘆長太帥　網看照片：挺一般

23歲男大嘆長太帥　網看照片：挺一般

Yamy老闆拒道歉！反轟：她只是想解約多賺錢

Yamy老闆拒道歉！反轟：她只是想解約多賺錢

美籍男來台參加商務行程　行李箱竟有5.5公斤大麻

美籍男來台參加商務行程　行李箱竟有5.5公斤大麻

李眉蓁道歉了！回應論文抄襲風波：不要再追殺

李眉蓁道歉了！回應論文抄襲風波：不要再追殺

關鍵字：

美國中國領事館武漢休士頓關閉影音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

陳小春被狂罵半年不忍了！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

美下令：中國72hrs內關閉駐德州使館

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面