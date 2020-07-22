星展銀看淡美元估下半年小貶　金價有望挑戰1900美元關卡

▲星展集團預估，到2021年中金價有望測試每盎司1,900美元的關卡。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

在後疫情時代，全球主要央行將持續超寬鬆貨幣政策，星展銀行今（22）日預期，美元下半年將小幅貶值，將在94至100之間震盪，而隨著美元走勢偏弱，黃金價格有望「往上提升」，預估到2021年中金價有機會測試每盎司1,900美元關卡。

今年初全球市場遭受疫情襲擊，股市很快進入熊市，公債殖利率也迅速跌至谷底，各國紛紛祭出財政與超寬鬆貨幣政策，才逐漸重啟經濟，但星展集團認為，2大因素將下半年市場趨勢，包括疫情是否捲土重來、史無前例的高失業率是否導致消費者信心和消費持續下滑，仍有待觀察。

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星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，美國聯準會（Fed）先前表態到2022年前都不會升息，將維持較寬鬆的貨幣政策，也因前所未見的刺激措施，使得成熟市場利率下滑至0-0.25%之間。

陳昱嘉分析，外匯市場的波動度將呈現下滑，預期美元指數將在94至100之間震盪，主要是歐元區經濟復甦方案效果不錯、美國疫情擴散等因素干擾，將抑制美元下半年將小幅貶值，而歐元匯價則在7500億歐元的振興紓困基金支撐下，可望來到1.15至1.16的價位。

在美元持續走弱的環境下，陳昱嘉認為，黃金價格有機會「往上提升」。星展集團預估，到2021年中金價有望測試每盎司1,900美元的關卡，而影響黃金後續走勢則有3個因素，包含債券殖利率、美元指數及衰退風險。