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立訊董事長王來春「女版郭台銘」！30年前富士康女工...現在公司市值逼近鴻海

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▲鴻海富士康。（圖／路透）

▲立訊精密董座王立春30年前曾是富士康工廠女工。（示意圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

代工大廠緯創日前表示將以新台幣138億元出售集團旗下緯新資通、緯創投資有限公司及其相關業務給立訊集團，市場盛傳立訊可能藉此搶進蘋果iPhone的組裝代工。財信傳媒董事長謝金河日前也在FB上發文指出，立訊的快速崛起，已經到了威脅鴻海的地步。

謝金河特別在文中指出立訊董事長王來春知人善用，而且驍勇善戰。他透露「大約一年多前，財金文化參訪團到立訊，遊覽車在駛入立訊東莞廠區，遠遠我看到一位穿著樸素洋裝的女士從廠區大道走過來，我一看是王來春親自來迎接。她單槍匹馬帶領我們進入廠內參觀，大家坐定後，她不用麥克風，足足講了將近兩個小時，她對自己公司的發展，整個產業發展趨勢了然於胸，簡直是20年前打拼的郭董翻版。參觀完了立訊，王來春意猶未盡，還登上遊覽車跟大家道別。」

請繼續往下閱讀...

謝金河表示，王來春用盡了一生力量打造立訊，就像她帶領立訊打入蘋果供應鏈鍥而不捨，這種雖千萬人吾往矣的氣概，台灣電子業很多人恐怕不是她的對手。郭董已退居二線，鴻海要特別小心！

據悉，出生1967年的王來春在1988年進到富士康生產線做女工，一路升職到課長，中間學習了許多郭台銘的企業經營理念，包括「走出實驗室就沒有高科技、只有執行的紀律」、「錯誤並不可怕，可怕的事一再犯同樣的錯誤」等，直到1999年離開富士康，2004年創立立訊精密。

▲左起為鴻海副董事長李傑、創辦人郭台銘、董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲立訊崛起恐怕威脅到鴻海在中國的地位。（圖／記者姚惠茹攝）

立訊精密從2004年開始做連接器相關業務，2009年鴻海旗下的富港電子入股立訊，立訊也在隔年成功在深圳證券交易所上市。掛牌後的立訊股價不斷飆升，最高市值更曾高達1.06兆台幣，直逼鴻海的1.2兆台幣。謝金河也表示，立訊的董事長兼總經理王來春從富士康插件工廠女工搖身蛻變為蘋果供應鏈的重要成員，而且有取鴻海而代之之勢，難怪郭台銘會重視這件事。

謝金河說，其實除了緯創把子公司賣給立訊，王來春與台灣電子業界往來更是密切，台灣的上市公司像宣德就是王來春的轉投資事業，美律與康控也都與立訊有十分密切的關係，這些年王來春靠宣德董事長蔡鎭隆穿針引線打入蘋果供應鏈，立訊從連接器跨足到聲控元件及Airpods，去年營收達625億人民幣，淨利達49.27億人民幣，立訊高成長也享有高達76倍的本益比；而王來春深知資本市場的重要性，她身邊的幹部幾乎都是台幹，總數超過六百人，因此她對台灣產業界的了解，恐怕無人出其右。

不過隨著美中關係惡化，許多專家都指出中國有可能會走向自主電子產品規格的路，避免出口品遭到美國制裁，加上不斷有消息傳出蘋果有意扶植立訊，可能是要在中國地區進行工廠整併，因此以後很有可能變成中國所有的蘋果手機零件皆由中國自行生產製造。

 


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