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聯發科將成「平台整合大廠」！亞系外資看好：目標每股1200元超級天價

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▲聯發科，聯發科技，蔡明介，5G，5G晶片。（圖／記者姚惠茹攝）

▲聯發科。（圖／記者姚惠茹攝）

財經中心／台北報導

IC設計大廠「聯發科技」（2454）被亞系外資里昂證券點名，將突破高達1200元的超級天價，原因在於聯發科的潛力藏有「爆發力」，除了迎接下半年的5G之外，未來還將深耕AI晶片、WiFi 6、PMIC等，甚至2021年將賺超過4個股本。

里昂報告形容，聯發科宛如「醜小鴨變天鵝」，看好聯發科從單純的IC設計業者，將成為強大的平台整合大廠，甚至給予聯發科高度建議買進（High Conviction Buy）的投資評等。

請繼續往下閱讀...

由於美國擴大制裁華為的禁令，讓華為加速向聯發科下單，推動聯發科出貨優於預期，從中受惠，也吸引其他合作品牌。不過，里昂報告也指出，就算沒有美國的華為禁令，聯發科仍有每股700元以上的實力。

里昂說明，聯發科未來在人工智慧、PMIC、企業級交換器、WiFi 6及雲端晶片發展讓各界期待，相關業務的產出也有10至15億美元的營收，到了2025年更上看60至90億美元的規模，將是5G以外最受期待的動能與發展。

聯發科22日以664元作收，漲27元或4.24%，市值超過兆元，成為繼台積電、鴻海之後，台股市值破兆元的「三巨頭」之一。

面對邁入5G時代，5G晶片出貨將逐季成長，聯發科表示，聯發科與全球主要運營商緊密合作，並展現全球領先梯隊的技術能力，推出天璣1000系列5G單晶片，瞄準旗艦級手機，未來將持續推出高具競爭力的5G產品支持各價格帶的手機。

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