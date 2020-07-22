澎湖社區廣播電台財務不佳　NCC發3個月臨時執照要求改善計畫



▲NCC（圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



屬於「飛碟聯播網」成員之一的澎湖社區廣播電台FM 89.7，因長期累積短絀占捐助財產總額比率約90%，NCC22日審查其屆期換發廣播執照申請案，決議只發給3個月臨時執照，請該事業2個月內提出增加捐助財產及降低虧損改善計畫，若屆期未補足者將廢止執照許可。



澎湖社區廣播電台是85年新聞局時代取得執照的小功率電台，9年效期的執照於7月25日到期，屬於財團法人澎湖社區廣播事業基金會旗下事業，現任董事長是陳怡君，員工有6人。



NCC內容處簡任視察陳書銘表示，澎湖社區廣播服務在地聽眾，節目製播很少違規，並沒有問題，但該事業整體財務情形較差，500萬的基金累積短絀近470萬元，占捐助財產總額比率約90%。



根據基金會提供給NCC的財務報表，107、108年的收支情況大至可以打平，主要是因為新修訂的《財團法人法》規定，財團法人動用捐助財產，致捐助財產未達主管機關所定最低捐助財產總額時，主管機關應限期命其補足；屆期未補足者，廢止其許可。NCC考量廣播事業未來經營，依廣播電視法第12條之1規定，發給該廣播事業臨時執照，有效期間為3個月；並請該事業於2個月內提出，增加捐助財產及降低虧損之具體可行改善計畫，以達到下次評鑑(112年)前基金與累積餘絀合計(淨值)達300萬元以上。

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