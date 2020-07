全球股市狂漲！星展銀點出2關鍵　投資人選股可留意5大主題

▲全球股市近期狂奔,星展銀認為,投資人害怕錯過(FOMO)和別無選擇(TINA)兩種心態支撐股市表現。(示意圖/路透社)

儘管各國尚未走出疫情陰霾,但全球股市表現卻一路狂漲,星展銀行今(22)日對此分析,在各國祭出史無前例的寬鬆政策下,投資人害怕錯過(FOMO)和別無選擇(TINA)兩種心態支撐股市表現。

星展銀行今天舉行第3季投資展望記者會,星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示,美國聯準會(Fed)和多國央行史無前例的寬鬆政策,支撐著風險性資產的表現。

陳昱嘉認為,除非出現第二波嚴重的疫情,否則害怕錯過(FOMO,Fear Of Missing Out)和別無選擇(TINA,There Is No Alternative)共2種投資人心態,將可望繼續支撐股票和公司債的表現。

陳昱嘉進一步說明,由於美國聯準會先前提到2022年前將維持利率不變,意味著零利率狀態將會維持一段時間,將驅使投資人追求收益,加上星展研究報告指出,今年初疫情爆發,股市在歷經拋售後,資金外流趨緩,而市場對經濟數據和企業訊息的反應平淡,由此可見「FOMO」的現象再次重現。

針對股票市場,星展集團維持相對看好美股和亞股(不含日股)的觀點,且在全球分化的趨勢在後疫情時代更加明顯,科技相關產業可望持續有較佳的表現,因此看好科技占全種較高的市場,如美股。

在疫情催化下,全球分化趨勢加速,人類工作、娛樂與生活方式都發生了結構性改變,陳昱嘉分析,最明顯的3個變化分別是從傳統商店銷售到線上銷售、在家上班的興起、從傳統運動到虛擬運動等,生活不再「一切照舊」。

後疫情時代,投資人關注如何選股?陳昱嘉認為,科技業仍是受惠者,包括電子商務、雲端運算、5G與電子競技等產業,同時也看好醫療保健產業。