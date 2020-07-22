全球股市狂漲！星展銀點出2關鍵　投資人選股可留意5大主題

▲全球股市近期狂奔，星展銀認為，投資人害怕錯過（FOMO）和別無選擇（TINA）兩種心態支撐股市表現。（示意圖／路透社）

儘管各國尚未走出疫情陰霾，但全球股市表現卻一路狂漲，星展銀行今（22）日對此分析，在各國祭出史無前例的寬鬆政策下，投資人害怕錯過（FOMO）和別無選擇（TINA）兩種心態支撐股市表現。

星展銀行今天舉行第3季投資展望記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，美國聯準會（Fed）和多國央行史無前例的寬鬆政策，支撐著風險性資產的表現。

陳昱嘉認為，除非出現第二波嚴重的疫情，否則害怕錯過（FOMO，Fear Of Missing Out）和別無選擇（TINA，There Is No Alternative）共2種投資人心態，將可望繼續支撐股票和公司債的表現。

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陳昱嘉進一步說明，由於美國聯準會先前提到2022年前將維持利率不變，意味著零利率狀態將會維持一段時間，將驅使投資人追求收益，加上星展研究報告指出，今年初疫情爆發，股市在歷經拋售後，資金外流趨緩，而市場對經濟數據和企業訊息的反應平淡，由此可見「FOMO」的現象再次重現。

針對股票市場，星展集團維持相對看好美股和亞股（不含日股）的觀點，且在全球分化的趨勢在後疫情時代更加明顯，科技相關產業可望持續有較佳的表現，因此看好科技占全種較高的市場，如美股。

在疫情催化下，全球分化趨勢加速，人類工作、娛樂與生活方式都發生了結構性改變，陳昱嘉分析，最明顯的3個變化分別是從傳統商店銷售到線上銷售、在家上班的興起、從傳統運動到虛擬運動等，生活不再「一切照舊」。

後疫情時代，投資人關注如何選股？陳昱嘉認為，科技業仍是受惠者，包括電子商務、雲端運算、5G與電子競技等產業，同時也看好醫療保健產業。