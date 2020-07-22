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因應疫情　2020雙城「產業經濟交流分論壇」聚焦後疫時代新經濟

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記者邱倢芯／台北報導

2020雙城論壇於今（22）日登場，今年為了因應新冠肺炎疫情，首次採取線上會議方式進行；且這次的產業經濟交流分論壇也緊扣著「後疫情時代產業新發展」，進行專題演講。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北上海雙城論壇今年為了因應疫情，特別以視訊方式進行。（圖／記者林敬旻攝）

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今年的產業經濟交流分論壇是由悠遊卡公司董事長陳亭如為分論壇引言，為了因應後疫時代企業應該要加速數位轉型的議題，她在分論壇的一開始，就打趣地指出「其實什麼樣的轉型都沒有疫情來得有用」。

▼悠遊卡董事長陳亭如認為，什麼樣的轉型都沒有疫情來得有用。（圖／記者林敬旻攝）

▲悠遊卡董事長陳亭如出席台北上海雙城論壇分論壇。（圖／記者林敬旻攝）

接著就是由北市府產業發展局長林崇傑代表主辦單位進行專題演講，他針對疫情對北市產業與經濟的衝擊，以及未來北市的相關振興因應作為及協助產業轉型說明，北市於疫情期間提出的9項紓困方案，疫情趨緩後提出17項總預算3億元的復甦措施，及後續將積極導入一系列包含人才培育、數位政府、零接觸經濟等的創新轉型行動，除因應疫情帶來的經濟新常態，也鼓勵企業加速轉型發展，彎道超車。

▼北市產發局長林崇傑。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北上海雙城論壇，台北市產發局長林崇傑出席產業經濟交流分論壇。（圖／記者林敬旻攝）

產業經濟交流分論壇下午場，則是以數位經濟、智慧支付為主題；首場就由台灣大哥大總經理林之晨，針對數位轉型下，企業該如何創造新商業模式，提出了四大建言。他認為，賦能、Fast Follow + Over Power、併購，並且適度的將企業內某些部門獨立出去，成為一家新企業，都是很有可能成功的方式。

▼台灣大哥大總經理林之晨。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣大哥大總經理林之晨出席台北上海雙城論壇分論壇。（圖／記者林敬旻攝）

第二場則是由悠遊卡公司副主任邱昱凱針對「防疫新生活-智慧支付新紀元」分享悠遊卡公司如何透過數位轉型，開啟悠遊卡公司行動與數位化的一卡一付新世代。

在疫情期間，甚至是到後疫情時代，邱昱凱注意到，民眾的某些習慣開始改變；舉例來說，在疫情發生前，民眾已經相當習慣使用悠遊卡了，但是現金卻一直都是台灣社會的主流。悠遊卡一年的加值金額可高達600億台幣，但其中卻有400億台幣是來自於百元、千元鈔票的加值，這顯示出民眾仍對於現金的依賴性。

但是在疫情發生後，有數據顯示民眾對於現金的使用開始產生疑慮，一來是因為對於紙鈔本身的衛生是否乾淨，二來是在疫情期間民眾的消費意願開始降低，而這當中也讓悠遊卡公司注意到了智慧支付所帶來的可能性；雖然現金無法百分百取代，悠遊卡公司也從未想要取代現金，但疫情的確帶給電子支付另一個新契機。

▼悠遊卡公司副主任邱昱凱。（圖／記者林敬旻攝）

▲悠遊卡公司副主任邱昱凱於台北上海雙城論壇產業經濟分論壇進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

而第三場則是由愛卡拉（ikala）執行長程世嘉分享「疫後AI智慧新藍海」，闡述AI如何成為疫情後商業模式不可或缺的重要角色，未來全通路管理、全智慧銷售，將是企業不得不面對的重要課題。

▼愛卡拉執行長程世嘉。（圖／記者林敬旻攝）

▲愛卡拉互動媒體執行長程世嘉於台北上海雙城論壇產業經濟分論壇進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

論壇最後，陳亭如表示，疫情過後，將開啟全球自工業時代以來最劇烈也最令人期待的產業轉型，是企業的危機也是最好的轉機，期待市政府可以作為企業強而有力的後盾，藉由紓困、振興、到轉型三階段的實質行動，打造完整數位產業環境，加速建構公共服務數位生態，帶領企業迎向疫情過後的新常態經濟挑戰。

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