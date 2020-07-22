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影／緯創廠賣立訊　財經專家：是步「解套好棋」可留意這3檔概念股！

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記者王曉敏／綜合報導

代工大廠緯創（3231）將出售昆山、江蘇子公司給中國立訊集團，市場擔憂恐重演當年紫光大舉收購台系半導體廠的危機。面對立訊等紅色供應鏈來襲，財經專家普遍認為，這對鴻海及和碩來說將是一個壞消息，但對緯創來說則是個轉型的契機。

「產業隊長」張捷今（22）日在《雲端最有錢》節目中指出，就目前大環境來看，代工廠在中國不好經營，緯創賣廠是一步解套的好棋。

立訊近來靠著併購逐漸蠶食台廠供應訂單，包括組裝、相機模組、耳機、連接器及連接線，整個蘋果產品組裝供應鏈版圖中，立訊只剩機殼、面板尚未觸及。

請繼續往下閱讀...

立訊步步逼近鴻海核心業務，已引起鴻海創辦人郭台銘及董事長劉揚偉的高度重視。籌碼達人陳威良表示，組裝代工屬於靠大量及成本控管取勝，再怎麼擠壓仍是低毛利率，因此「轉型」也變得至關重要。

▲▼緯創轉型方向。（圖／截自《雲端最有錢》）

▲緯創轉型方向。（圖／截自《雲端最有錢》）

陳威良指出，雖然緯創的核心事業仍以筆電、桌機為主，但目前帶動該公司成長的業務為伺服器、雲端以及工業電腦，透過其轉投資的緯穎，也逐步跨足5G、車用及智慧醫療。「以過去的表現來說，它（緯創）近5年的平均殖利率超過5%，也有很多人把它視為定存股的標的之一，」陳威良認為就緯創的投資價值來說，應該是「進可攻、退可守」。

談到可以持續關注的立訊概念股，張捷表示，美律做聲學元件、康控做Insert Molding（埋入射出）、宣德做連接器，這些都可以有訂單上的合作甚至是獲利上的移轉。

張捷指出，立訊、康控、美律與宣德這4間公司可以一起看。以宣德舉例，該公司去年的每股盈餘已達2.19元，雖然目前股價偏貴，「但有紅色供應鏈的挹注，想像空間很大。」

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