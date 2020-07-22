只懷孕1小時！她「月經正常來」　肚子右邊怪怪…竟直接產下男嬰

▲該名印尼女子認定過去9個月經期規律。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼西爪哇省一名年輕女性近期言論受到網友熱議，因為她主張「懷孕1個小時就生下兒子」，且過去9個月的月事相當規律，而這一切全都是上帝創造出來的結果。不過，醫師表示，該名女性的狀況被稱為「隱性妊娠」，應是女子沒有意識到自己懷孕的事實。

鏡報報導，現年28歲的荷霓奴菈尼（Heni Nuraeni）住在打橫市（Tasikmalaya），近期生下一名男嬰，母子均安。只不過，她在過去這段時間並不認為自己有懷孕，經期規律，甚至在孩子出生前不久也是同樣狀況。

荷霓奴菈尼向當地媒體透露，「一開始在家的時候，不覺得有什麼奇怪的事情，但接著就感覺腹部右側有東西在動，然後就被帶到爸爸的家中，在不到1小時的時間內，我們叫了助產士過來，然後我就生了。」且她認定，孩子是上帝所創造。

只不過，萬隆市的哈桑薩迪奇醫院產科醫師盧思瓦納安華（Ruswana Anwar）坦言，女性不可能懷孕1小時後就生下孩子，荷霓奴菈尼的狀況應為「隱性妊娠」（cryptic pregnancy），可能以為只是體重增加，沒有意識到自己懷孕的事實。

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