搜身竟要妙齡女「取出棉條、拉下內褲」！　雪梨警離譜行徑曝光

▲雪梨警方去年一起瀆職案件中，要求女子取出衛生棉條。圖為雪梨警方在維護「黑人的命也是命」（BLM）遊行秩序的情況。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州警方「執法行為委員會」（LECC）於21日公布審查報告，雪梨警方2019年1月對於2名年輕女性搜身，竟要求其中一人把衛生棉條取出；同年2月另一起案例中，還要求年輕女性拉下內褲、彎腰。此消息一出，引發警方搜身合法性的爭議。

綜合BBC、《雪梨晨鋒報》報導，警方去年1月在星億賭場（Star casino）外對於2名女性搜身，卻要求一人取出衛生棉條，被審查報告指為「缺乏明確合法性」。同年2月另一案中，雪梨秘密花園節（Secret Garden Festival）一名年輕女性表演者被要求脫下內褲、彎腰，一名男性警員在旁以不專業的態度說話、嘲笑。據悉，最後沒有發現毒品。

另一起案例中，奧林匹克公園隱藏音樂節（Hidden Music Festival）一名女性被要求蹲下咳嗽，卻沒有獲得足夠的隱私。儘管沒有搜到毒品，她仍被趕出會場，並遭發布雪梨展覽中心的6個月禁令。審查報告指出，搜身與禁令「法律依據不足」，2名涉案員警仍在接受調查當中。

▲調查報告的5起案例中，大多都發生在音樂節上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



5起瀆職案件發生於2018年至2019年，大多都是音樂節上、與毒品相關的搜身行動。受害者皆為女性，紛紛表示感覺遭到羞辱。委員會指出，維持大型音樂會需要「大量警力」，而來自不同部門的警察中，有些人對於「音樂節中通常需要行使的警察權力缺乏經驗」，因此音樂節上「反覆發生的問題」也包括搜身合法性。

根據審查，許多警方承認，搜身時不知道確切該做些什麼，壓力很大，新南威爾斯州去年8月出版搜身工作手冊，解決此問題。委員會也表示，涉案警察應該要向被搜身而感到受辱的女子道歉。

根據澳洲法律，警察唯有在依據「事態嚴重程度與迫切性」評估後，認為合理、必要的情況之下才能搜身，且必須盡可能執行「不具侵入性」的搜索，涉及任何生殖器區或體腔都是非法。未成年人接受搜身時，也要有家長或監護人陪同，除非為了保護當事人或者避免湮滅證據，才得以立刻搜身。

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