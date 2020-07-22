窗邊香水招狼！獨居妙齡女熟睡遭綁　變態高材生爬窗闖閨房：好想摸摸她

▲受害女性凌晨熟睡中，慘遭惡狼綑綁。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

日本東京都板橋區5月24日凌晨3時半發生一起男大生闖入獨居女性家中，以繩索綑綁被害女性的案件，所幸最後被害人趁隙逃離現場，才逃過一劫。據悉，這名男大生目前就讀於早稻田大學文學部4年級，警方21日逮捕這名22歲嫌犯，嫌犯被逮後稱，雖然從未看過被害人，但是藉由窗邊的女用香水判斷住在裡面的人是女性，才會鎖定對方。

根據《讀賣新聞》報導，現年22歲的嫌犯5月24日凌晨3時半左右，藉由靠近玄關側未上鎖的窗戶，爬進位於公寓2樓的20多歲被害人家中，並趁被害人熟睡，利用繩索綑綁其雙手，受害女性當場驚醒，嚇得大聲尖叫求救，最後才趁亂從玄關逃出。

受害女性報警後，警方透過附近監視器鎖定嫌犯身分，並在21日逮捕這名22歲嫌犯。據了解，嫌犯是就讀於早稻田大學文學部4年級的高材生，被逮後聲稱，因為就職活動不順利，又因受到疫情影響窩在家裡太久，導致他心情鬱悶、壓力大，因此才想要藉此「排解壓力」。他也坦承，「我就是為了要摸摸她的身體（才會犯案）。」

男大生表示，自己與被害女性素未謀面，但是因為在她房間的窗邊，看到女用的香水，因此判斷這一戶是年輕女性獨自居住，才會選定她為作案目標，又剛好這名女性的窗戶沒上鎖，才順利入侵。

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