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跳車效應！台灣Pay綁振興三倍券效果不彰　滿額禮剩餘名額高達21萬名

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台灣Pay春節紅包有獎火熱展開中（圖／業者提供）

▲台灣Pay綁定振興三倍券，效果不彰（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券上路已經滿一周，各公股銀也公布使用台灣Pay振興三倍券的情形，包含滿額500元與早鳥300元的剩餘名額，以八大公股銀行來說，滿額禮剩餘名額皆超過2萬名和早鳥禮除華銀之外也多還有4000名以上的名額。截至昨（21）日止，公股銀滿額禮限額有30萬名，剩餘名額竟高達21.9萬名；早鳥優惠也還有4.7萬名。

業內人士表示，有些民眾可能原本綁了台灣Pay，但是後來認為紙本三倍券可以使用的場域比較多，所以「跳車」轉換為紙本三倍券，導致台灣Pay的滿額回饋以及早鳥優惠剩餘名額還有「很多」。

請繼續往下閱讀...

▲▼財政部次長阮清華,財政部,台灣Pay,加碼。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部7月初宣布台灣Pay加碼滿額禮，從原本300元提高到500元，限額30萬名。（圖／記者吳靜君攝）

根據八大公股銀所公布的內容，台銀500元滿額禮限額3萬3333名，目前剩餘2萬8649名、早鳥禮限額20000名，剩餘額度1萬5316名；土銀滿額禮同樣限額3萬3333名，剩餘名額2萬8,006名、早鳥禮剩餘名額4673名。

一銀滿額禮剩餘2萬7909名、早鳥禮剩餘4,576名；華銀的滿額禮還剩2萬381名、早鳥限額1萬名則已經在7月19日已經額滿；彰銀滿額禮還剩2萬6951名、早鳥回饋金只有200元，限額1萬名，所以剩餘較多，剩餘名額6134名。

合庫的滿額禮剩餘2萬7646名、早鳥回饋4313名；兆豐銀滿額禮剩2萬8,258名、早鳥第一階段的300元，剩下4925名；而台企銀滿額禮剩下3萬1244名、以及早鳥剩下7911名。

不過值得注意台灣Pay的獨享優惠，像是環球購物中心每筆消費折抵20%、總回饋100萬元以及全國電子滿500元就可獲得100元的折價券、1000元回饋200元，最高回饋1000元，回饋總金額已經250萬元都在第一天已經額滿，顯示綁定台灣Pay的民眾享受完店家的優惠之後，即已經跳車。

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