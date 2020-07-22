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中嘉、凱擘、TBC都申請《三立iNEWS》定頻CH48！JET拒移CH88

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▲▼JET綜合台招牌節目〈新聞挖挖哇！〉（圖／記者陳世昌攝）
▲有線電視系統向NCC申請移頻《JET綜合台》到CH88，圖為其招牌節目〈新聞挖挖哇！〉（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

繼中嘉旗下12家系統、高雄南國合計120萬戶，向NCC申請三立電視台旗下財經新聞頻道《三立iNEWS》定頻CH48，據了解，凱擘旗下12家系統、台灣寬頻TBC旗下5系統也申請包括《三立iNEWS》在內的頻道異動，影響收視戶達172萬，兩者合計近300萬戶。

NCC22日審議南國有線系統、中嘉12有線系統基本頻道變更申請續行討論案，NCC邀請頻道異動關係人說明，結果JET綜合台、MOMO購物1台都表達反對移動的意見，特別是JET綜合台由CH45移往CH88，等於是從熱門頻段跌落冷宮，表示強烈反對。NCC表示，異動關係頻道其本身同意與否不是NCC同意與否的必要條件。

▲▼目前有線電視CH45-48分別是JET綜合台、東森購物3台、東森購物1台、MOMO購物1台。包括中嘉、凱擘、TBC及高雄南國有線電視都向NCC申請將三立《INEWS》排入CH48，讓新聞頻道區塊由CH48延伸到CH58，但會排擠到JET頻道，必須移到後段位置（圖／翻攝中嘉節目表）
▲目前有線電視CH45-48分別是JET綜合台、東森購物3台、東森購物1台、MOMO購物1台。包括中嘉、凱擘、TBC及高雄南國有線電視都向NCC申請將三立《INEWS》排入CH48，讓新聞頻道區塊由CH48延伸到CH58，但會排擠到JET頻道，必須移到後段位置（圖／翻攝中嘉節目表）

NCC說，有線電視48-58頻道屬性上同屬新聞區塊，對於財經新聞也會認為是新聞的一種，但《三立iNEWS》對於消費者收視習慣會有那些影響，會再做進一步釐清，NCC內部研究出來之後呈報委員會，才會再做進一步決定。

據了解，可能被移往CH88的《JET綜合台》，屬於衛星娛樂傳播股份有限公司，董事長是吳健強，該頻道去年才與年代練台生集團「分家」，改投富邦旗下「浩鳴」頻道代理商。業者透露，富邦集團的凱擘這次也申請移頻《JET綜合台》，讓《三立iNEWS》進駐CH48。

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