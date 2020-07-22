《街口》再槓金管會　嗆「託付寶不需要核准」

▲街口集團執行長胡亦嘉21日才對媒體親自解釋託付寶運作模式，結果再度被金管會指稱是違法吸金。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

街口集團旗下新產品託付寶上線不過二日，再度引發爭議；昨（21）日下午執行長胡亦嘉與媒體分享託付寶運作模式的同時，而金管會則是在例會當中表示，「街口託付寶的架構尚未經核准」。對此，街口集團今（22）日發出聲明強調，託付寶無違法疑慮，且不需要核准。

街口集團指出，在2020年6月4日街口投信協同街口金融科技和街口電子支付代表前往證期局說明，且此一會議證期局局長也有出席，會議中有清楚說明產品架構，也有提到借貸的邏輯，證期局回覆若託付寶改用借貸架構提供服務，則不在證期局管轄範圍內。

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街口集團更指出，21日早上早上街口集團執行長亦再赴證期局與組長說明託付寶架構，會議完再次詢問有無違法或需要修改的地方。而證期局組長在會議中亦未提及任何違法之處。

且在6月4日時證期局局長已於會議中定調借貸邏輯非證期局管轄範圍內，且後續亦有與組長、承辦專員多次溝通，託付寶之架構及APP畫面也已於6月19日提供給證期局。

街口集團認為，若是這些過程皆不算是溝通，那麼是否能請證期局更高層長官協助出面釐清，街口集團也將再次與證期局說明清楚。

另一方面，街口集團也指出，旗下街口金融科技所提供的「即時撥付」服務，其背後之機制為一般民間借貸行為，非金管會管轄的特許業務，因此託付寶服務毋須由金管會核准。

街口集團也強調，此商業的模式也已於今年4月起陸續多次與銀行局與證期局溝通，銀行局正面表示此金流架構符合電支相關規範，且其中涉及基金投資之部分，街口投信皆依證期局核准之信託契約及公開說明書辦理。託付寶業務無須經過金管會核准，且金管會也無相關法規可核准相關業務。