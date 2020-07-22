7.8強震襲阿拉斯加…海嘯警報震天響！居民連夜逃難　車燈照亮整排公路

記者張方瑀／綜合外電報導

美國阿拉斯加州南部在當地時間21日晚間10時13分（台灣時間22日下午14時13分），發生規模7.8強震，且深度僅28公里，當局也立刻針對沿海地區發布海嘯警報，要求在震央附近200英哩的居民盡速撤離到高地。民眾也紛紛在社群網站po出連夜避難的畫面，整排逃離的車子照亮整條高速公路。

#ÚLTIMAHORA Alerta de #tsunami en la Península de #Alaska por un terremoto de magnitud 7.8 frente a sus costas. Algunas boyas comienzan a detectar variaciones en el nivel del mar.pic.twitter.com/SSaK5xz0zo — eSPAINews (@eSPAINews) July 22, 2020

根據美國地質調查局（USGS）數據，這場地震發生在當地時間21日晚間10時13分，震央位在阿拉斯加最大城安克拉治（Anchorage）西南方500英哩處，深度僅23公里。太平洋海嘯預警中心（Anchorage）也立刻對阿拉斯加半島、科迪亞克島（Kodiak Island）與基奈半島（Kenai Peninsula）發出海嘯警報，就連美國西岸、加拿大也都可能受到影響。

Sirens blasting. Sounds of helicopters in the air. Everyone waiting the 12:05 impact time. #tsunami #Alaska pic.twitter.com/mBZmvssLQz — Timothy Daugherty (@TheCoastiemater) July 22, 2020

許多當地民眾也紛紛在社群網站po文表示，地震過後的海嘯預警響得非常大聲，很多人也無法再入睡，立刻打包行李準備撤離到高處。住在荷馬（Homer）的威廉姆斯羅素（Pat Williams Russell）就在臉書貼出一張民眾撤離的照片，可以看到整排準備逃離的車子，照亮整條高速公路。

目前當地餘震不斷，最強達規模5.2。國家海嘯預警中心（National Tsunami Warning Center）預估，第一波海嘯活動會當地晚間11時15分陸續開始。

►二手票券豐富你的生活～

►資生堂小金管還你彈潤美肌！