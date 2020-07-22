「長太漂亮」才會被性騷...首爾市府回應了！盼協助女秘書「回歸日常」

▲首爾市府下午召開記者會，回應被害人辯護律師。（圖／翻攝自Youtube@서울시·Seoul）

記者羅翊宬／編譯

控訴遭已故首爾市長朴元淳性騷的女秘書，今（22）日上午11時（當地時間）透過辯護律師金在蓮（김재련）與韓國女性電話、韓國性暴力諮商所等市民團體二度召開記者會，希望國家人權委員會能介入調查性騷案。對此，首爾市府下午4時召開記者會回應，表示將撤回與民間專業人士共組調查團之計劃。

金在蓮、韓國性暴力諮商所所長李美京（이미경）認為，被害人過去任職女秘書的4年來，不斷向周遭長官、同事陳述遭市長性騷的經過，無奈職場結構之組成以市長為權力核心，首爾市府只能長期默認、忽視被害人的吶喊，無疑成為間接加害者，若帶領民間專業人士共組調查團，恐怕不妥，因此拒絕市府該提議，希望能委由國家人權委員會協助調查，預計下周提出陳情。

金在蓮於上午記者會補充，當被害人向市府人事主管報告遭市長性騷之經過，要求調派至其他部門工作時，人事主管安慰表示，「應該是妳太漂亮，（市長）才會這樣吧」，甚至希望能續任市長貼身秘書，「我可以保妳未來30多年的公務員生活安全無虞。」

首爾市府透過發言人黃仁植（황인식，音譯）當日下午4時召開記者會，針對被害女秘書婉拒參與市府主導的調查表達遺憾，表示若由市府主導的確會招致外界誤會，因此將撤回此項計畫，若國家人權委員會收到陳情後決定著手調查，也將不遺餘力協助。

以下為黃仁植代首爾市府發表之立場文。

「為早日落實此次性騷案的真相調查，若國家人權委員會決定著手調查，首爾市府將盡力協助。

為擔起此次事態的全責，首爾市府至目前為止已盡最大的努力。被害人透過公民團體7月13日召開第一次記者會時表示，首爾市府做為性騷案事發場所，應主動扛起全責、組成調查團以釐清真相。

對此，首爾市府7月15日發表官方立場，表示願意聯合外部民間專業人士成立調查團。然而之後（市府）登門拜訪、甚至發送4次公文，希望被害人能參與調查，但卻從未收到回覆，最後面談等也不了了之。隨著被害人拒絕參加市府主導之調查，民間調查團便也難以成立。

首爾市府對此表示遺憾，若國家人權委員會接受被害人的陳情而著手調查，市府一定積極協助調查。目前檢警正在調查市府內部是否有人縱容或幫助犯罪、是否有人在被害人向警方遞狀後即時向市長報告案情進度，市府將會積極協助配合調查。

首爾市府也期盼真相能早日水落石出，如此才能儘早結束社會混亂，也能幫助身為首爾市府職員的被害人回歸日常生活、保護其人權。

首爾市府做為整起事件的責任核心所在，將不遺餘力協助調查、偵查，致力於改善充滿性別歧視、性騷擾的職場文化。」

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