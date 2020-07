快訊／美國政府下令中國「72小時內關閉駐德州領事館」

▲中國駐休士頓領事館。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

根據中國官媒《環球時報》22日報導,美國政府下令,要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓的領事館。《環球時報》總編輯胡錫進在推特上以「瘋狂」形容此舉。

The US asked China to close Consulate General in Houston in 72 hours. This is a crazy move.