店家振興三倍券兌付　6千多家金融機構據點準備好了

▲店家明日起就可以在6000多個金融機構兌付振興三倍券。（圖／行政院提供）

記者吳靜君／台北報導

店家自明（23）日起可辦理三倍券兌領，財政部今（22）日四點說明，讓店家不論有沒有統一編號、小攤商，都可以收消費券、兌付，讓「振興經濟」、「報復性消費」的商機可以輕鬆入帳。

一、有統一編號的所有店家，可直接到全國6,221家兌付金融機構，包括銀行、郵局、農漁會、信用合作社辦理兌領，先填好三倍券背面資料及兌領單交給櫃檯人員，兌付金融機構就會將兌領款項直接存（匯）入同戶名的帳戶內。

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二、有統一編號的獨資店家，可選擇將兌領款項存（匯）入負責人帳戶，但需要提供稅籍或商業登記證明。

三、沒有統一編號的店家，可以委託商圈、市場攤商管理組織、產業公(協、工)會或職業工會等協助兌領；由受委託組織到兌付金融機構，將填好背面資料的三倍券及兌領單交給櫃台人員，辦理兌領後存（匯）入帳戶，再由受託組織轉發（匯）給店家。

四、無法委託代領的自營作業者，如有投保職業工會，可以由本人攜帶身分證件及存（匯）款帳戶資料，到八大公股銀行，為台銀、土銀、兆豐銀、合庫銀、一銀、彰銀、華銀、台企銀1,379家分行辦理兌領。其中，新加入工會者，另持繳納入會費證明，經銀行確認職業工會會員身分後，即可直接兌付存（匯）入本人帳戶。

財政部強調，金融機構提供簡單、安全、便捷的三倍券兌付服務，而且免收手續費，請各店家安心全力拼經濟。