驕傲！全球「49國防疫成績」排名出爐　台灣名列第一





▲台灣防疫全球有目共睹。（圖／疾管屬提供）

實習記者劉雪兒／綜合報導

日生基礎研究所發表一份全球49個主要國家防疫報告評比，以三方面「感染人數」、「感染擴大率」、「死亡率」以及「經濟受害狀況」（GDP損失）進行評估，其中台灣在「疫情受害狀況」、「經濟受害狀況」等項目中，都拿下優異成績，甚至在綜合評分中，總分200分獲得180分，勇奪全球排行第1名，大幅領先排名第2的馬來西亞144分。

這份評比報告由經濟研究部准主任研究員高山武士在本月初提出，日本新聞週刊（Newsweek Japan）網路版在21日轉載發表。

評價報告主要選擇兼顧「控制疫情」和「維持經濟」的49國進行評比排名，評估項目包括疫情受害狀況（感染人數、感染擴大率、死亡率）及經濟受害狀況（GDP損失），以既有的相關數據進行評比，給予1到10分的分數，再依此計算綜合評分。

台灣的表現相當優異，在綜合評分中總分200分拿下180分，勇奪全球49國第1名。個別項目除了「死亡率1.6%」獲得8分之外，有3項獲得最高評比10分，包括「感染人數每萬人中0.2人」獲得10分、「感染擴大率0.4%」獲得10分、「GDP損失5.9%」獲得10分。

▲日生基礎研究所發表「49國防疫評比」中，台灣榮登第1名。（圖／翻攝自日生基礎研究所官網）

馬來西亞以綜合評分144分排名第2，香港143分排名第3，4到10名分別為泰國126分、中國和南韓均為124分、澳洲120分、紐西蘭99分、日本95分、挪威90分。因疫情慘重的美國以24分位居第41名、英國則以23分排名第43名，至於吊車尾的國家為秘魯，綜合評分只有10分。

報告還指出，東南亞國家在初期進行邊境管制，明顯有效的壓抑了境外移入的感染機率，當然還是有部分國家雖然及早採取對應措施，但後期卻又再度爆發，確診人數不斷攀升，其中包括印尼和新加坡。