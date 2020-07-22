不僅疫情加速數位轉型　台灣大總座：5G也加速需求

▲台灣大哥大總經理林之晨。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

2020雙城論壇於今（22）日登場，台灣大哥大總經理林之晨在產業經濟交流分論壇當中指出，除了肺炎疫情的影響，「5G」也是促進現今企業願意數位轉型的重要動力之一。

林之晨認為，5G並不是「4G再加上1G」這麼簡單，初期除了可讓手機上網的速度變得更快之外，未來更要迎接物聯網的時代來臨，在3~5年後，消費者身邊數千倍數萬倍的物品可以連上網，可更快速與伺服器端連上線。

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台灣的5G網路開台也不過三週前的事情，林之晨分析，在初期（1~2年間），主要的發展，是許多消費者更換5G手機、使用更快速的5G網路；不過在中期之後，甚至是6G網路的世代來臨時，大眾將會迎來物聯網的世代，屆時人們的生活、產業都會產生相當大的變化。

這就是為什麼台灣的電信業者不斷地搶進5G服務，「因為5G是未來的決勝點！」林之晨指出，5G擁有許多新的顛覆機會，這就是為什麼要說，5G是除了疫情之外，未來迫使企業轉型的重要動力之一。

數位轉型是國王的新衣？

「國王的新衣很美，但是長什麼樣子大家都不知道。」林之晨認為，所謂的「數位轉型」其實很像國王的新衣，因為對於許多企業來說，數位轉型所帶來的商業模式，短時間內看不到也摸不到。

▼對於許多企業來說，數位轉型所帶來的商業模式，短時間內看不到也摸不到。（圖／pixabay）

「數位轉型對於企業來說，是要擬定創業相關的策略」，林之晨也提出了四項觀點，分別是賦能、Fast Follow + Over Power、併購，並且適度的「切割」。

林之晨認為，「賦能」就是企業可以協助一些「需要數位轉型的公司來進行數位轉型」，將自身的一些數位、科技力量下放給其他中小企業，通常可以產生好的商業模式。

林之晨以新創公司iCHEF為例，過去對於許多餐飲業者來說，要導入POS系統是一件很花成本的事情。一般來說，一個業主或是想開餐廳，可能只有50萬至100萬的開業預算，而導入POS系統就會讓開業成本大幅提升。

iCHEF的商業模式，就是要求餐飲業者購置Apple的平板裝置，而後再以一個月2,000元的租金，提供這些餐飲業者雲端的POS系統，讓開餐廳的門檻降低，業者就更願意使用這一類的POS系統。

Fast Follow + Over Power就是大型企業在看到一些小企業、新創企業有不錯的產品時，可以運用更大的資源去複製這一類的產品。舉例來說，Apple當初會研發Apple Watch產品，當初就是看到了一家較小公司所販售的智慧穿戴式表現不錯，因此運用了更大、更多的資源進而開發出Apple Watch。

「併購」的概念就相當簡單，當大企業看到新創業者所提供的產品不錯，那麼就直接買下來，用「併購」來創造新引擎。

而「切割」並不是將不需要的部門所切割，而是在正確的時機讓企業內的特定部門獨立出來，變成另一家企業。林之晨舉例，Netflix在五六年前為了要更專注於原生內容的業務，因此將機上盒RoKu獨立出來成另一家公司，而RoKu現在的營運還與Netflix表現相當。