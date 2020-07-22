僅7％企業看好下半年景氣V型反彈　自估恢復營運需花費5.5個月

▲僅7％企業看好下半年景氣。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

面對疫情衝擊，政府在上半年祭出不少紓困措施，對此yes123求職網，特地進行「後疫情時代企業復甦之路調查」，結果發現有40%企業認為接下來的經濟復甦走勢呈現階梯式復甦，僅7.1%看好會有強彈的V型復甦。

yes123求職網的調查結果發現，對於後疫情時代的經濟復甦走勢，有40%企業認為是階梯式復甦、38.6%認為是平緩勾型復甦、還有14.3%認為是U型復甦，其中僅有7.1%企業比較樂觀看待會是強彈V型復甦。

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另外，由於疫情衝擊，企業「上半年」營運的損益狀況，依序為，28.9%損益兩平、23.7%為虧損中，所幸下半年有望改善、22.4%為雖有獲利，但盈餘下滑、；13.2%為虧損中，且下半年無法改善、11.8%屬於仍有獲利，且盈餘沒有下滑。這意味著「虧損中」的企業，合計有36.9%，不過獲利中的，也共佔34.2%。

對此，企業也自評從下半年開始，平均至少需要花費5.5個月，才有可能恢復到「疫情前的營運狀況」；甚至其中有11.7%認為，營運恢復期需要一年(含)以上。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，企業仍保守謹慎面對下半年營運，畢竟全球疫情嚴峻，業績光靠國內消費市場是不夠的。所幸無薪假、裁員減薪狀況有望減緩，若以復甦時間表五到六個月來看，不排除在牛年農曆年前，多數先前受衝擊的勞工，將恢復到疫情前的薪資水準或獎金福利。

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