全家都槓龜！「尾數126就不用振興？」　網突破盲點：是振興商家

▲藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「0、3、4、5、7、8、9」都中。（圖／記者林育綾攝）

記者施怡妏／綜合報導

繼行政院發行「振興三倍券」後，各部會陸續推出農遊券、藝FUN券...等響應振興。「藝FUN券」也於21日公開中獎名單，身分證或居留證尾數是「0、3、4、5、7、8、9」的人都能獲得600元禮券，然而，有位網友全家都是「1、2、6」成員，氣得他大喊，「為什麼振興活動還有看運氣的，126就不用振興喔！」

原PO在PTT版上發文，一家三口都沒有抽中藝FUN券，「我哥1、我爸2、我6、我們全家126，這是振興活動，不是抽獎活動，為什麼振興活動要看運氣」，認為自己被活動霸凌，既然是振興，應該是大家都要有的，「故意用這種讓多數中獎人，來幫忙霸凌我這種質疑的少數人，難道126就不用振興嗎？」

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貼文曝光後，許多「1、2、6」網友們深感認同，「126就可悲仔不必振興啊」、「賤民，去旁邊玩沙」、「這種抽法就容易製造分群對立」、「我們126來提集體訴訟請求國賠」、「快申請更換身分證字號」、「126趕快凱道前集體靜坐抗議」、「原來身分證暗藏了邊緣國民的號碼耶」、「出生就註定不會中」、「沒關係等下輩子」。

也有不少人點出重點，振興的用意是來幫助業者，「怎麼到現在還一堆人覺得振興券是發錢給人民爽的」、「要振興的是產業又不是消費者」、「不是要振興民眾，是要振興文化市場」、「振興是振興商家啦」、「先搞懂振興的用意再來吧」、「振興廠商，望你了解」、「實際意義是刺激消費不是發錢好嗎」。