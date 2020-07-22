大成獲利創新高！近三年累計高達65億元　股價帶勁、集團競爭力持續看好　

▲大成長城集團董事長韓家宇。（圖／大成提供）

記者林淑慧／台北報導

農畜食品龍頭大成長城集團去年繳出亮眼成績單，稅後盈餘22.84億元，創下歷史新高，每股盈餘（EPS）高達2.93元。董事長韓家宇透露，今年台灣豬價有撐，大成與日本昭和合作推出的蛋品日前上市，加上嘉義馬稠後食品加工廠可望於第四季完工投產，集團營運表現可期。

事實上，大成不是只有去年獲利漂亮，檢視2017年，稅後獲利達到22.38億元， EPS衝上3.28元；隔年2018年，稅後獲利仍達20.09億元，EPS2.75元； 到了去年，獲利成長至22.83億元，創下歷史新高，EPS再度逼近3元。換言之，大成近三年累計獲利達65億元。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情衝擊全球經貿，根據官方統計，今年第一季台灣超過九成企業利潤都下降，但是大成集團獲利不降反增，今年第一季稅後盈餘達5.6億元，EPS0.72元，還比去年同期的0.62元，成長16％，維持成長態勢。

世界動物衛生組織（OIE）於今年六月通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名，針對台灣豬價表現，韓家宇表示，今年以來受到疫情影響，美國肉品電宰廠員工染疫影響肉品供給，加以大陸因豬瘟影響大量進口豬肉，支撐國際豬價，有利台灣豬肉價格回穩，以2020年前5月來看，全台進口豬肉量約為2019年同期一半左右，在嚴控各種疾病下，對豬價審慎樂觀。

對於大成在農畜牧本業發展上下游一條龍，品牌價值已現成效，韓家宇指出，大成去年與日本昭和(Showa)合資成立公司，資金已於今年五月全數到位，六月正式運作，由原大成集團蛋品事業處協理韓芳豪擔任董事長。

大成集團與日本昭和產業合資之後第一個雞蛋產品，開運卵日前正式上市，以結合高品質的台灣產銷履歷TAP優質鮮蛋搶市，韓家宇指出，有別於傳統牧場，大成趕在母雞產蛋後24小時內送達洗選場，在科學溫控環境下歷經檢查、洗淨、紫外線殺菌、風乾、選別、包裝、儲存等歷程，目前大成蛋品於國內市佔約7%，未來可望持續提升市占率。

大成目前每日雞蛋產量可達160萬顆，今年計畫於彰化二林興建雞蛋旗艦廠，完工後每日可以處理200萬顆雞蛋。韓芳豪指出，大成鮮蛋持續推陳出新，包括「葉黃素機能蛋1000」、「初生卵」、「DHA營養機能蛋」、大成CAS鮮蛋等，搶攻健康商機。

另外，大成最大單一投資案嘉義馬稠後食品加工廠，總投資額上看24億元，四月工廠外殼完工封頂，產線如IQF急速冷凍設備，部分大陸籍技師因疫情暫時無法來台，進度增添變數，但公司仍力拚第四季完工投產。

▲大成集團與日本昭和合作的第一個蛋品「開運卵」日前正式上市。圖左為大成集團董事長韓家宇、圖右為大成蛋品處暨肉土雞整合事業部協理韓芳豪。（圖／大成提供）

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身