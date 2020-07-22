　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

大成獲利創新高！近三年累計高達65億元　股價帶勁、集團競爭力持續看好　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲大成長城集團董事長韓家宇。（圖／大成提供）

▲大成長城集團董事長韓家宇。（圖／大成提供）

記者林淑慧／台北報導

農畜食品龍頭大成長城集團去年繳出亮眼成績單，稅後盈餘22.84億元，創下歷史新高，每股盈餘（EPS）高達2.93元。董事長韓家宇透露，今年台灣豬價有撐，大成與日本昭和合作推出的蛋品日前上市，加上嘉義馬稠後食品加工廠可望於第四季完工投產，集團營運表現可期。

事實上，大成不是只有去年獲利漂亮，檢視2017年，稅後獲利達到22.38億元， EPS衝上3.28元；隔年2018年，稅後獲利仍達20.09億元，EPS2.75元； 到了去年，獲利成長至22.83億元，創下歷史新高，EPS再度逼近3元。換言之，大成近三年累計獲利達65億元。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情衝擊全球經貿，根據官方統計，今年第一季台灣超過九成企業利潤都下降，但是大成集團獲利不降反增，今年第一季稅後盈餘達5.6億元，EPS0.72元，還比去年同期的0.62元，成長16％，維持成長態勢。

世界動物衛生組織（OIE）於今年六月通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名，針對台灣豬價表現，韓家宇表示，今年以來受到疫情影響，美國肉品電宰廠員工染疫影響肉品供給，加以大陸因豬瘟影響大量進口豬肉，支撐國際豬價，有利台灣豬肉價格回穩，以2020年前5月來看，全台進口豬肉量約為2019年同期一半左右，在嚴控各種疾病下，對豬價審慎樂觀。

對於大成在農畜牧本業發展上下游一條龍，品牌價值已現成效，韓家宇指出，大成去年與日本昭和(Showa)合資成立公司，資金已於今年五月全數到位，六月正式運作，由原大成集團蛋品事業處協理韓芳豪擔任董事長。

大成集團與日本昭和產業合資之後第一個雞蛋產品，開運卵日前正式上市，以結合高品質的台灣產銷履歷TAP優質鮮蛋搶市，韓家宇指出，有別於傳統牧場，大成趕在母雞產蛋後24小時內送達洗選場，在科學溫控環境下歷經檢查、洗淨、紫外線殺菌、風乾、選別、包裝、儲存等歷程，目前大成蛋品於國內市佔約7%，未來可望持續提升市占率。

大成目前每日雞蛋產量可達160萬顆，今年計畫於彰化二林興建雞蛋旗艦廠，完工後每日可以處理200萬顆雞蛋。韓芳豪指出，大成鮮蛋持續推陳出新，包括「葉黃素機能蛋1000」、「初生卵」、「DHA營養機能蛋」、大成CAS鮮蛋等，搶攻健康商機。

另外，大成最大單一投資案嘉義馬稠後食品加工廠，總投資額上看24億元，四月工廠外殼完工封頂，產線如IQF急速冷凍設備，部分大陸籍技師因疫情暫時無法來台，進度增添變數，但公司仍力拚第四季完工投產。

▲大成集團與日本昭和合作的第一個蛋品「開運卵」日前正式上市。圖左為大成集團董事長韓家宇、圖右為大成蛋品處暨肉土雞整合事業部協理韓芳豪。（圖／大成提供）

▲大成集團與日本昭和合作的第一個蛋品「開運卵」日前正式上市。圖左為大成集團董事長韓家宇、圖右為大成蛋品處暨肉土雞整合事業部協理韓芳豪。（圖／大成提供）

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
快訊／午後對流爆發！全台13縣市大雨特報　防雷擊強陣風
相戀13年「幸福站」看房！女友遭撞斷魂　他悲寫千字文：幸福永
台灣飛曼谷班機9人發燒！指揮中心公布檢驗結果
快搶25億！威力彩頭獎得主「財運爆棚」星座曝光
LIVE／零本土病例破百日！國內新冠肺炎剩8人住院
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／六月外銷訂單「連四紅」創同月新高　終結連六季衰退走勢

影／中油頭獎20萬加油金得主出爐！獎落中南部「快找出六月份發票對對看！」

快訊／紙本三倍券領券破千萬大關　超商逼近700萬人次最多

影／趙少康批三倍券塑膠卡套不環保　經濟部開出五個「再利用」小技巧

全球企業海外直接投資今年降四成　經濟部：台灣仍維持正成長

影／趙少康批三倍券塑膠卡套不環保　經濟部開出五個「再利用」小技巧

快訊／三倍券申購突破1500萬人次大關　近千萬民眾領到券開心花

全台商圈加碼三倍券最新情報一次看！永康街50萬元現金大獎等你來抽

快訊／三倍券領取首周末　全台超過834萬人領券開心花

大同二大市場派搶開股東臨時會　經濟部處理原則曝光

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

大成獲利創新高！近三年累計高達65億元　股價帶勁、集團競爭力持續看好　

不僅疫情加速數位轉型　台灣大總座：5G也加速需求

僅7％企業看好下半年景氣V型反彈　自估恢復營運需花費5.5個月

廷鑫開發國內唯一鎂醫材「中空鎂合金骨釘」　試驗結果刊登國際權威骨科期刊

幫買股票！女友賺20萬「脫手又漲10萬」　男拒給鬧翻...友傻：還繼續漲

台股衝破12400點大關！生技股「天國一輝」絕地大反攻　指數上漲75點收12473點

三倍券助攻！　中經院上修今年經濟成長率至1.77％　

統一企業很能賺　近3年合計大賺762億元「每年EPS至少3元」！

快搶25億！威力彩頭獎得主「財運爆棚」星座曝光　水瓶座才排第3名

離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

台北、上海「三式一省」合作超吸睛！　巨型城市成未來新焦點

她爽約炮卻遇SM變態　「男友跳車頂想救」慘遭飛車甩出…當街爆身死！

張滿月社長又添新包　溫婉氣質狂吸236.2萬人按讚

爆炸蛤蠣起司雞！台中超浮誇韓式料理　酥炸大魷魚鋪滿年糕上

激動跑完！狗突然搖晃「狂喘＋流口水」　飼主關鍵3動作撿回一命

暑假看電影環遊世界　竹市兒童影展今起售票

快訊／午後對流爆發！全台「13縣市」大雨特報　防雷擊強陣風

黑鷹失事彈劾2軍官　監察院認定天氣掌握有疏失

Gogoro 2 Rumbler ABS推「閃霧銅」新色！射飛鏢最高分就送1台

林子偉熱身賽首度出賽　替補上陣錯失滿壘建功機會

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

財經熱門新聞

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

快搶25億！威力彩頭獎得主3星座最多

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

合一擋不住第8根跌停　分析師警告：場內無大戶、生技族群壞掉！

別小看威力彩貳獎！史上5次獨得逾4千萬　彩券行傳授1招搶25億頭彩

股票賺20萬「脫手又漲10萬」　男友拒給鬧翻

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

互助營造廖家老三跳票　財務黑洞估破百億

國民ETF「秒填息」賺價差　財經專家曝技巧

小資族想買零股看過來　各大券商定期定額平台比較大公開！

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

鴻海遭錯殺！外資喊目標價97.75元　分析師看好除息行情

更多熱門

相關新聞

卜蜂、大成看好豬肉外銷　先攻香港、新加坡及日本市場

卜蜂、大成看好豬肉外銷　先攻香港、新加坡及日本市場

世界動物衛生組織（OIE）通過，台灣正式從口蹄疫疫區除名，肉品大廠卜蜂、大成同感振奮，看好台灣豬肉如果能順利出口，以華人為主的香港及新加坡市場可望先行，日本市場因食品安檢嚴謹則將以熟食搶市。

鴻海斥資1億美金打造遊戲機、血糖機產線　經濟部審查通過

鴻海斥資1億美金打造遊戲機、血糖機產線　經濟部審查通過

大成董座韓家宇揪國宴主廚研發年菜　以「三無原則」傳承老菜復興

大成董座韓家宇揪國宴主廚研發年菜　以「三無原則」傳承老菜復興

總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

總統大選後祭品文爆量兌現　雞排概念股大成、卜蜂齊吃香

影／中美貿易達首段協議　分析師點名台積電、大立光、聯發科受惠

影／中美貿易達首段協議　分析師點名台積電、大立光、聯發科受惠

關鍵字：

大成韓家宇

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

陳小春被狂罵半年不忍了！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面