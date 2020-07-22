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沒女友過七夕！台中男憤怒推「鋼鐵愛心」墜50m邊坡　警36小時逮人

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▲台中男子沒有女友心情不佳，憤而推倒心型意象發洩。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中男子沒有女友心情不佳，憤而推倒心型意象發洩。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名20歲吳姓男子日前和友人騎車到豐原公老坪遊玩，原本心情就已經不好，看到象徵愛情的心型意象供情侶拍照，加上七夕即將到來，心想沒有女友也不願讓人合照，憤而拿出車上扳手，旋開意象底架的螺絲，推落50公尺深的斜坡，豐原警方獲報後，以車追人，36小時過濾50多輛汽機車後順利破案。

▲台中男子沒有女友心情不佳，憤而推倒心型意象發洩。（圖／記者鄧木卿翻攝）

豐原警方20日中午接獲觀光旅遊局報案，指設在公老坪觀景台上的2座心型意象不翼而飛，由於觀景台周邊沒有監視器，於是沿途調閱監視器，清查往來該地的50多輛汽機車，並且一一詢問車主，直到21日傍晚前往吳嫌住處查緝到案。

警方表示，吳嫌坦承心情不好，沒有女友，又看到這2座象徵愛情的心型意象很「刺目」，才憤而旋開2座意象底座的螺絲，並推落斜坡，吳嫌還供出另有3名友人合力，員警已循線通知到案，全案依毀損罪嫌函送台中地檢署偵辦。

台中市觀旅局為了舉辦七夕情人節活動，分別在大肚山望高寮和豐原的公老坪觀景台，各設置2座2.4公尺高、1.6公尺寬的心型意象，供遊客取景留念，並讓情侶們在意象上繫掛愛情鎖，將2人的愛戀絮語牢牢鎖在台中，讓台中美麗夜景，見證浪漫愛情。

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