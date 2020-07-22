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廷鑫開發國內唯一鎂醫材「中空鎂合金骨釘」　試驗結果刊登國際權威骨科期刊

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▲X光手部照片。（圖／廷鑫提供）

▲X光手部照片。（圖／廷鑫提供）

記者姚惠茹／台北報導

鋁合金大廠廷鑫興業（2358）今（22）日宣布，首度參加2020亞洲生技大展，並將展出國內唯一成功開發的鎂醫材產品「埋頭加壓中空鎂合金骨釘 （Headless Compression magnesium alloy bone screw）」，相關成果刊登日本骨科協會官方期刊（Journal of Orthopaedic Science骨科科學雜誌），並已取得4項發明專利，邁進人體試驗階段。

廷鑫表示，「埋頭加壓中空鎂合金骨釘」為專利設計鎂合金材料製成，可降低周邊組織破壞，具有良好力學支撐特性及生物相容性，並在植入三週後具有骨引導促進骨新生以增快癒合效應，而鎂合金醫材具無磁性、無毒性、可被X光偵測追蹤、避免應力遮蔽、可被人體吸收降解免二次手術特性。

請繼續往下閱讀...

廷鑫指出，生物可降解型合金具備良好生物相容性，並擁有與骨質相近力學特性，可使新生骨不易萎縮，對病患長期生活無不適感問題，而鎂合金應用領域可涵蓋骨科、心臟支架、牙科、醫美及其它相關可降解性醫材等產品領域。

廷鑫進一步指出，公司現在開發的產品有骨科中空鎂骨釘及鎂骨板，中空鎂骨釘設計目前適應症為手部骨折及腳拇指外翻，而手部為常用精密動作部位，降解性醫材可避免再次手術風險而影響靈活度的疑慮。

廷鑫說明，目前公司已成功申請通過進駐路科園區，並已取得製造業藥商許可執照及販賣業藥商許可執照，為國內唯一具有銷售鎂合金藥商資格的醫材公司，從鎂合金組成、熔煉及後處理等材料製備端至產品開發，整合上中下游製程。

廷鑫強調，公司攜手國立成功大學材料系及醫學院骨科，形成一個堅強的跨領域研究開發團隊，期待人體試驗完成後，可立即上市販售鎂醫材產品，後續將布局全球智財專利權且將持續在新穎醫材市場注入創新能量，以造福全球患者。

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關鍵字：

廷鑫鎂醫材中空鎂合金骨釘

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