三倍券助攻！　中經院上修今年經濟成長率至1.77％　

▲中經院院長張傳章。（圖／記者余弦妙攝）



記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（22）日公布最新經濟成長率預測，預估2020年第2季臺灣經濟成長率約0.64%，為今年經濟成長的谷底。而若考慮下半年三倍券所帶來的效益，2020年第3、4 季之成長率約為1.64%、3.09%，全年經濟成長率將可達1.77%。

中經院指出，2020年的成長模式呈現內外皆平，國內需求與國外淨需求對經濟成長都提供正向貢獻。因此中經院將最新經濟成長率預測列出三種情境，若未考慮三倍券，今年經濟成長率上修為1.33%，若加入三倍券效益則為1.77%，第三種是考慮三倍券及股市上漲帶動財富效果，則會拉升到1.98%，以上三種情境都較4月預測數1.03%大幅上修。

請繼續往下閱讀...

中經院院長張傳章表示，三倍券效益評估是參考2009年消費券的效益，若民眾將三倍券用於平常生活所需，替代率達70%時來估算，約可推升經濟成長0.44個百分點；但就算替代率達90%，對經濟還是有助益。另也預估了各種不同情境，縱使最保守的90%的替代率，台灣的經濟成長率還是會比沒有三倍券的1.33%上調到1.57%。

展望下半年，中經院表示，雖然全球以及主要國家之經濟表現因疫情而深陷負成長泥沼，但臺灣經濟成長因疫情控制，而未大幅偏離常軌。但因全球疫情依然嚴峻，即便國內經濟活動逐漸回復，但成長表現依然和緩，2020年經濟成長模式，呈現內外持平發展。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身