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幫買股票！女友賺20萬「脫手又漲10萬」　男拒給鬧翻...友傻：還繼續漲

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冷戰,情侶吵架,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲小倆口因股票利益而鬧僵！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

家人或情人只要牽扯金錢，勢必傷感情！一名男網友透露，日前一對情侶友人共用帳戶買股票，其中女方以20元價位買下5張，事後漲到60元賣給男方，結果看到股票又飆破80元，要求男友應該給80元。結果男方不肯，女方鬧脾氣嗆「小氣！」文章曝光後，一票網友搖頭直呼快放生。

一名男網友在PTT分享一對情侶為錢鬧翻的故事，一位男性友人想買股票，眼光精準以一張20元價位進場，事後女友也想一起投資，決定買進5張。驚奇的是，股票價值翻倍漲，而女方卻打算收手，決定漲到60元就獲利了結。

請繼續往下閱讀...

而友人看漲該檔股票，向女友協調「我用60元和妳買，不論之後跌或漲！」算一算女方扣掉本金，已爽賺了20萬，結果股票超給力，如今暴漲到80元，女方脫手才反悔，還向男友嚷嚷「反正你又還沒賣，那就給我80好了，你又沒有損失！」見男方沒打算理會，女友下秒翻臉嗆聲，「很小氣，這也在計較！」

如今股票價格繼續往上衝，小倆口也為此鬧冷戰，原PO不滿女方只想坐享其成，忿忿不平直呼「頂多吃紅一下還可以，全部要回去是真的有點好笑...當初談好的條件就認份一點...剩下的給他們自己喬了。」

▲▼情侶股票鬧翻（圖／翻攝PTT）

▲網勸，各玩各的沒糾紛！（圖／翻攝PTT）

文章曝光後，大批網友狂轟放生為上策，「若是跌了，還是會用60跟你算，信不信？」「沒損失看清一個人，不是該皆大歡喜嗎」、「看帳戶誰的」、「這結婚以後連衛生紙用了誰的都會算吧」、「女的吃相難看，男的錢早點結就好了，建議分手」、「最好的方法丟回市場啦，自己要買自己買省的糾紛」、「婚前男女雙方的財務最好分清楚」、「 女方的觀念問題，直接分手。當初就不該跟她買啊，如果帳戶是你的，嚴格來說，不論在20、40、60這些都是你的，依照女友的邏輯，只要給她一張20的錢」。

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