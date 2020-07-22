快搶25億！威力彩頭獎得主「財運爆棚」星座曝光　水瓶座才排第3名

▲威力彩連續槓龜46期，明天晚間頭獎上看25億元，許多人躍躍欲試拚當億萬富翁。（示意圖／記者柯沛辰攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩連46槓，明（23）日頭獎預估將上看25億元，挑戰史上第3高單注頭獎紀錄，許多人趁現在買張彩券試手氣，再現集資、包牌熱。根據台灣彩券公司統計，威力彩第4屆以來最旺的頭獎中獎人星座是魔羯座，緊追在後的是獅子座、水瓶座。

威力彩史上最高的頭獎為30.04億元，2015年4月23日在台中市霧峰區金錢櫃彩券行開出。據了解，中獎人是4個人共同集資投注，平常都有一起買彩券將近5年，這次是其中一位同事出差途中經過彩券行，當時腦中突然興起「走過、路過，千萬不要錯過」的念頭，就買了3注威力彩，包含2注電腦選號、1注自選，沒想到當晚看電視對獎時，發現電腦選號中了頭獎。

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此外，這4名幸運的集資人得知中獎後，都告訴配偶，未婚者也告知父母，一同分享發財的喜悅，同時也捐贈2.9億元做公益，單筆金額則創下歷史新高，希望透過這筆善款幫助弱勢族群。

不過，大家最好奇的是什麼星座，財運最旺最容易中大獎？根據台灣彩券公司統計，觀察威力彩第4屆（2014年）以來頭獎中獎人的星座，結果發現魔羯座（20.7%）彩迷中獎機率最高，其次為獅子座（17.2%），第三名則為水瓶座（13.8%）。

因此，若是魔羯座的朋友，不妨延續過去的運勢，趁著威力彩頭獎上看25億之際，買張彩券試試手氣，說不定下個頭獎得主就是你。台彩也提醒，民眾購買彩券應量力而為，切莫因為過度投注而影響正常生活。