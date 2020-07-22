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川普點頭了！願「與中國合作」開發疫苗：替美國帶來好結果

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▲▼川普4月取消防疫簡報後，終於「復出」。（圖／路透）

▲美國總統川普表態願意與中國或其他國家合作開發疫苗。圖為川普睽違數個月再度主持防疫簡報。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

儘管北京與華府間的緊張情勢日益升溫，美國總統川普今天仍表達與中國或其他國家合作的意願，好將成功研發出來的新型冠狀病毒疾病疫苗引進美國。

《路透社》報導，詢及美國政府是否會與中國合作研發疫苗，無論中國是不是第一個研發出疫苗的國家，川普回說，「我們願意與任何人合作，只要能帶給美國好的結果」。

川普發表上述言論的前一天，研究人員表示，一項受到密切關注的中期研究顯示，由中國康希諾生物公司（CanSino Biologics Inc.）和中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的冠狀病毒疫苗，似乎對大多數受試者都是安全的，且能誘導免疫反應。

▲▼美國總統川普參訪馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普對於疫苗開發表示樂觀。圖為川普參訪美國馬里蘭州的疫苗研究中心。（圖／達志影像／美聯社）

康希諾的疫苗是少數在早期人體試驗中露出一線希望的疫苗之一，美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）以及德國生技公司BioNTech SE與美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）合作研發的疫苗也正在準備進行這類試驗。牛津大學和英國─瑞典藥廠阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研究疫苗的早／中期聯合試驗結果，也已於本月20日出爐。

這段日子以來，川普一再怪罪中國對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情處置不當，使源於中國湖北省武漢市的疫情蔓延至全美各地，導致超過14萬名美國人喪命，對快速有效的疫苗需求愈來愈迫切。

川普說，「我認為，我們將獲得一些非常棒的結果。我們已開始進行試驗，超乎各界預期。」他還說，「我認為大家將在相當短的時間內，也許非常快，就會看見一些與成效良好的療法及疫苗有關的成果。」

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