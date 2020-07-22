台股衝破12400點大關！生技股「天國一輝」絕地大反攻　指數上漲75點收12473點

▲台股終場收在12473點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (22) 日在台積電開低下，壓抑指數開盤小跌 7點，不過隨著新台幣持續強升，資金熱潮不斷，台股買盤也相繼湧入，推升加權指數最高漲到 12486點，再度改寫 30 年新高，終場收在12473點，上漲75點或0.61%，成交量2245.87億元。

蘋概三王中，台積電（2330）終場以384元作收、上漲0.26%；鴻海（2317）終場以85.9元作收、上漲0.7%；股王大立光終場以4045元作收、下跌1.1%。

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大型權值股漲跌互見，除了大立光下跌，中華電、台塑、台化收平盤外，其餘都上漲。

今日上市各類股中，玻璃類股表現最好，上漲2.69%，較差的則是光電類股，下跌0.25％。

此外，生技指標股「天國一輝」中天、杏國、合一、杏輝擺脫連跌 8 天的陰霾，今天展現絕地大反攻，全數亮燈漲停。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股今日大漲主要由半導體族群所帶動，加上歐盟、蘋果公司都紛紛提出綠能政策，也讓風電族群股價表現強勢，此外，昨天法人買盤力道強，整體成交量也放大，以及新台幣持續走強，都是帶動台股大盤向上攻的動力。



展望後市，李秀利建議投資人可留意外資買盤聚集的產業，主要是以在貿易戰受惠半導體族群以及5G相關概念股，目前整理來看仍可偏多看待。