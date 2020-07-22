住台北不需要買車？省下300萬車位　 網曝「1關鍵」：真的很麻煩





▲台北捷運是許多學生、上班族通勤的交通工具。（圖／記者呂佳賢攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北市交通便利，大家多半搭成大眾交通運輸工具通勤。台北捷運橫跨台北市、新北市地區，平均每天有200萬人次搭乘。一名網友好奇詢問，平常搭捷運、公車就可以到處跑，「生活在交通方便的台北市，是不是不用買車？」

原PO在PTT上發文詢問，「住台北是不是真的可以不用買車？」自己身邊有一位住台北的朋友，「家裡沒有買車也沒有買車位，直接省下3、4百萬」，平常出門會騎機車，不然就會搭捷運、公車，任何地方基本上都可以到，除非真的萬不得已，就會租一下汽車，「根本不需要買車」。

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貼文發出之後，許多人都表示認同，且一致認為停車是一大難題，「可以，而且台北開車反而難停車」、「停車位多貴你知道嗎？」「不用煩惱停車，多舒服」、「停車很麻煩」、「台北真的不用買車，每次跟朋友聚餐，光等他找車位就飽了」、「開車還要找停車位」。

但也有許多人表示，「平常不常用到，但是要去大賣場沒車就很麻煩」、「事實就是他窮而已，有錢誰會不買車」、「其實台北市有房的人，大部分都有車」、「台北買車才方便，兩條高速市民高架+兩條縱貫的快速高架」、「不是沒需要買車，是沒錢買車」、「住台北更要買啊，開車爽度超高」。

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