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離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

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▲前排左起為臺電吳進忠處長、鄭如閔副組長、英國在臺辦事處國際貿易部蘇韻如組長、工研院劉文雄院長、經濟部曾文生次長、臺灣電力與能源工程協會盧展南理事長、工研院綠能所王人謙所長、工研院綠能所副所長暨電網管理與現代化策略辦公室劉志文主任、成功大學張簡樂仁教授；後排左起為哥本哈根基礎建設基金雷正義總監、安能亞太高宥翰經理、達德能源張嘉文總監、上緯新能源林雍堯執行長、沃旭能源Jack Maxwell Sawyer亞太區商務總監、海龍離岸風電蔡倩傑策略長、工研院綠能所劉書瑋經理。（圖／工研院提供）

▲前排左起為台電處長吳進忠、副組長鄭如閔、英國在臺辦事處國際貿易部組長蘇韻如、工研院院長劉文雄、經濟部次長曾文生、台灣電力與能源工程協會理事長盧展南、工研院綠能所所長王人謙、工研院綠能所副所長暨電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文、成功大學張簡樂仁；後排左起為哥本哈根基礎建設基金總監雷正義、安能亞太經理高宥翰、達德能源總監張嘉文、上緯新能源執行長林雍堯、沃旭能源亞太區商務總監Jack Maxwell Sawyer、海龍離岸風電策略長蔡倩傑、工研院綠能所經理劉書瑋。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

「離岸風電對臺灣供電安全關鍵技術研討會」今（22）日登場，邀請英國國家電網公司前執行長Steve John Holliday、台電公司電力調度處長吳進忠等專家，分享國外如何透過強化電網韌性與併網規範、電力輔助服務、提高預測及調度技術等作法，確保離岸風電併網時一樣能夠穩定供電。
 
經濟部次長曾文生表示，最近歐盟討論碳關稅政策議題，若將在2023年實施，未來會對臺灣產業產生很大的衝擊，而再生能源發展已是企業具有國際競爭力重要的生產要素之一，不只是單純的能源，還必須要有足夠的綠電供應給廠商，這將會是臺灣產業發展非常重要的考量。

工研院院長劉文雄表示，綠能是國際發展趨勢，尤其台灣能源98%仰賴進口，想要降低對國外能源供給依賴性，提高能源自主性，豐富的風力等天然資源是最大機會，而且台灣風場具有卓越條件，全球20大離岸風電最佳場域，其中16處就在台灣，非常適合建置離岸風電。

請繼續往下閱讀...

劉文雄指出，面對離岸風電等再生能源所帶來的挑戰，希望透過「離岸風電對臺灣供電安全關鍵技術研討會」，借鏡國外的實務經驗及成功要素，強化電網韌性，透過需量管理與儲能等配套措施找出解方，以維持供電穩定，縮短國內學習曲線，打造台灣永續供電新未來。
 
英國國家電網公司前執行長Steve John Holliday表示，英國是目前世界上離岸風電裝置容量最高的國家，佔總發電量17%，目標要在2030年讓全國三分之一供電來自離岸風電，成為主要電力來源，並為了克服離岸風電的供電間歇性問題，英國建立完整的電力輔助服務機制。

Steve John Holliday指出，包括快速型需量反應、大型儲能系統和水力機組等備用電源，從需求面管理用電，並將過剩電力儲存起來，搭配多元供電，讓每度電都能妥善運用，維持供電穩定，更以2019年英國大停電為例，透過電力輔助服務的快速反應，僅花約3分47秒就讓電網頻率恢復正常，比起2006年大停電的11分鐘快逾3倍，電力輔助服務的重要性不言可喻。
 
達德能源電力部門總監張嘉文表示，離岸風電輸出發電量，容易受到環境因素影響而變動，使得併網時，對於既設電力系統產生電壓變動等衝擊，假使沒有強韌的電網系統，就容易出現電力不穩的狀況，所謂韌性就是電力系統遭遇重大事故或破壞時，還必須要能預測、解讀、適應，並快速地恢復運作之功能。

張嘉文指出，不少歐洲政府已訂定風力發電設備標準、併網法規與裝置規則等，要求風電廠商必須提供不同等級之輔助服務、對併網衝擊等納入工作項目，事先做好風險評估、預防與管理，強化電網韌性，共同維持供電穩定。
 
研討會上，哥本哈根基礎建設基金、安能亞太、海龍離岸風電、沃旭能源、上緯新能源等離岸風電廠商，分享自身併網經驗，其中有廠商指出，透過正確的設計、建置穩健的電力基礎設施，可以大大提升離岸風電效率，像是大型離岸風機裝置容量大，所需海域面積成本較低，如何在風力機組裝置容量與安裝數量兩者取得平衡，是未來離岸風電系統架構中值得各界持續探討的議題。

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