　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

勞團痛批移工職災致死雇主卻未受罰　勞動部：已祭出重罰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣國際勞工協會要求勞動部應重視職災問題。（圖／記者余弦妙攝）

▲台灣國際勞工協會要求勞動部應重視職災問題。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣國際勞工協會今（22）日到勞動部前陳情指出，有名泰籍移工任職於桃園三永鐵工廠時，發生重大職災導致失能，但沒想到雇主卻不願意賠償負責，導致這名移工因不願拖累家人而自殺身亡，因此希望政府能重視「職災墊償制度」。

台灣國際勞工協會表示，這名泰籍移工在去年7月16日使用「橋式起重機」進行作業時，不幸遭到鐵塊撞擊後，導致當晚就出現身體不適，隔天就被緊急送醫治療，根據勞工團體了解後，這名移工的腸子幾乎被切除，只能使用人工肛門及靠點滴注射營養液，已經完全無法有自主行為。

請繼續往下閱讀...

台灣國際勞工協會說，職災發生過後，雇主從來不曾探望且一毛醫藥費、薪水都沒有給付給這名移工，最後雖然有進行刑事、民事訴訟，但這過程相當冗長，且移工本人卻已無法再回到職場工作，在沉重的經濟負擔與身體的病痛多重打擊下，這名移工在今年7月7日時因不願再拖累家人，而選擇自行結束生命。

▼台灣國際勞工協會要求勞動部應重視職災問題。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼台灣國際勞工協會要求勞動部應重視職災問題。（圖／記者余弦妙攝）

台灣國際勞工協會指出，大多數外籍移工來到台灣都是從事相對就業環境嚴苛的3K產業，根據調查每年都有超過1500名移工發生職災，以108年為例，失能、死亡者合計就有270人，再加上就算打官司，不少雇主也會利用脫產來規避賠償責任。在此也呼籲政府應該嚴懲無聊雇主，檢討勞動事件法並設立職災墊償制度。

對此，勞動部回應，根據前面鐵工廠的個案，已經由工廠所在地的主管機關桃園市政府依規定處以未通報職災3萬元罰鍰、以及未按其原領工資數額給予補償以處以2萬元罰鍰。另，在桃園市政府協調後，以在今年5月返還該名移工工資9萬3996元，並發給慰問金1萬元，因移工已身故，家屬可再申請最高10萬元慰問金。

此外，勞動部也說，這個案件在周一才收到通報，目前也對三永鐵工廠啟動刪除移工名額的處罰，通常會以1:1的原則進行，但由於該案情節重大，所以這次的比例原則以1:2執行。勞動部也解釋，廢聘移工名額對於雇主來說已經是相當重的懲罰，這意味的未來2年該名雇主都不得再聘僱移工。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
今天大暑！麥當勞報報跳「大薯買1送1」　實測笑爆：真的都是
陳偉殷成大聯盟年薪最高第一名！今年收入曝光
彰化單親爸攜3子女燒炭亡！媽腿軟踉蹌走進解剖室　心碎掩面痛哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三倍券助攻！　中經院上修今年經濟成長率至1.77％　

統一企業很能賺　近3年合計大賺762億元「每年EPS至少3元」！

快搶25億！威力彩頭獎得主「財運爆棚」星座曝光　水瓶座才排第3名

離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

勞團痛批移工職災致死雇主卻未受罰　勞動部：已祭出重罰

搭上5G熱潮！復華中國5G通信ETF今上櫃掛牌　熱募72億元刷新A股ETF IPO紀錄

小資族想買零股看過來　各大券商定期定額平台比較大公開！

最有錢／電子五哥一倍大行情啟動？小金雞誰最具飆股相？

想換美元注意了！美元換匯價再創2年新低　換10萬多賺近3400元

天國一輝齊漲停！中天生技第2季EPS 5.24元　帶動合一終止連8跌

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

三倍券助攻！　中經院上修今年經濟成長率至1.77％　

統一企業很能賺　近3年合計大賺762億元「每年EPS至少3元」！

快搶25億！威力彩頭獎得主「財運爆棚」星座曝光　水瓶座才排第3名

離岸風電力求供電穩定　「強化電網」成關鍵要素

勞團痛批移工職災致死雇主卻未受罰　勞動部：已祭出重罰

搭上5G熱潮！復華中國5G通信ETF今上櫃掛牌　熱募72億元刷新A股ETF IPO紀錄

小資族想買零股看過來　各大券商定期定額平台比較大公開！

最有錢／電子五哥一倍大行情啟動？小金雞誰最具飆股相？

想換美元注意了！美元換匯價再創2年新低　換10萬多賺近3400元

天國一輝齊漲停！中天生技第2季EPS 5.24元　帶動合一終止連8跌

謝和弦又開砲Keanna！加碼「2暗示」埋未爆彈　護莉婭：對我女人放尊重點

李眉蓁論文爭議！中山大學最新聲明　論文電子擋取消「永不公開」選項

兒弄丟口罩坐地啜泣！「全身剩下200元」　他暖心送上口罩和便當：看到以前的我

《DD52》鬼牌選手首次演出　潘瑋柏楊丞琳哭了：為妳們驕傲

8年級菜鳥房仲現身說法　2年拚出高雄業績第2高「有密技」

七色彩虹超吸睛！夏季「香氛噴霧」正夯，變身時尚配件

罰跪+熱水燙+打腳底板　桃園少輔院施暴5嫌被起訴

任辦公室租約到期！美新創公司設備「全分配給員工」　開啟遠距工作模式

高溫天氣戶外工作者頻傳中暑　有冰就消暑？中醫師這麼說

三倍券助攻！　中經院上修今年經濟成長率至1.77％　

財經熱門新聞

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

合一擋不住第8根跌停　分析師警告：場內無大戶、生技族群壞掉！

別小看威力彩貳獎！史上5次獨得逾4千萬　彩券行傳授1招搶25億頭彩

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

互助營造廖家老三跳票　財務黑洞估破百億

國民ETF「秒填息」賺價差　財經專家曝技巧

小資族想買零股看過來　各大券商定期定額平台比較大公開！

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

鴻海遭錯殺！外資喊目標價97.75元　分析師看好除息行情

國巨吞下「特斯拉」大補丸　600億併購效益浮現

貝佐斯4秒就可賺你1年薪水！

更多熱門

相關新聞

勞資會議Q1召開家數達11.8萬家　勞動部：每季至少開一次

勞資會議Q1召開家數達11.8萬家　勞動部：每季至少開一次

勞動部建置的「勞資會議勞資代表名單線上備查系統」已在今年7月1日上線，主要是為了簡化勞資會議代表名單流程，還能減少資源的浪費。

基本工資到底漲不漲？　勞長許銘春：8月份就會知道

基本工資到底漲不漲？　勞長許銘春：8月份就會知道

勞動部推振興加碼優惠　滿萬送2000搶救庇護工場！

勞動部推振興加碼優惠　滿萬送2000搶救庇護工場！

勞長許銘春保證勞保不會倒　拋「給付率微調」解決勞保破產危機

勞長許銘春保證勞保不會倒　拋「給付率微調」解決勞保破產危機

僑外生暑期打工時數不受限20小時　陸生不在此規範、違者將開罰

僑外生暑期打工時數不受限20小時　陸生不在此規範、違者將開罰

關鍵字：

移工外籍職災勞動部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

陳小春被狂罵半年不忍了！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面