勞團痛批移工職災致死雇主卻未受罰　勞動部：已祭出重罰

▲台灣國際勞工協會要求勞動部應重視職災問題。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣國際勞工協會今（22）日到勞動部前陳情指出，有名泰籍移工任職於桃園三永鐵工廠時，發生重大職災導致失能，但沒想到雇主卻不願意賠償負責，導致這名移工因不願拖累家人而自殺身亡，因此希望政府能重視「職災墊償制度」。

台灣國際勞工協會表示，這名泰籍移工在去年7月16日使用「橋式起重機」進行作業時，不幸遭到鐵塊撞擊後，導致當晚就出現身體不適，隔天就被緊急送醫治療，根據勞工團體了解後，這名移工的腸子幾乎被切除，只能使用人工肛門及靠點滴注射營養液，已經完全無法有自主行為。

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台灣國際勞工協會說，職災發生過後，雇主從來不曾探望且一毛醫藥費、薪水都沒有給付給這名移工，最後雖然有進行刑事、民事訴訟，但這過程相當冗長，且移工本人卻已無法再回到職場工作，在沉重的經濟負擔與身體的病痛多重打擊下，這名移工在今年7月7日時因不願再拖累家人，而選擇自行結束生命。

▼台灣國際勞工協會要求勞動部應重視職災問題。（圖／記者余弦妙攝）

台灣國際勞工協會指出，大多數外籍移工來到台灣都是從事相對就業環境嚴苛的3K產業，根據調查每年都有超過1500名移工發生職災，以108年為例，失能、死亡者合計就有270人，再加上就算打官司，不少雇主也會利用脫產來規避賠償責任。在此也呼籲政府應該嚴懲無聊雇主，檢討勞動事件法並設立職災墊償制度。

對此，勞動部回應，根據前面鐵工廠的個案，已經由工廠所在地的主管機關桃園市政府依規定處以未通報職災3萬元罰鍰、以及未按其原領工資數額給予補償以處以2萬元罰鍰。另，在桃園市政府協調後，以在今年5月返還該名移工工資9萬3996元，並發給慰問金1萬元，因移工已身故，家屬可再申請最高10萬元慰問金。

此外，勞動部也說，這個案件在周一才收到通報，目前也對三永鐵工廠啟動刪除移工名額的處罰，通常會以1:1的原則進行，但由於該案情節重大，所以這次的比例原則以1:2執行。勞動部也解釋，廢聘移工名額對於雇主來說已經是相當重的懲罰，這意味的未來2年該名雇主都不得再聘僱移工。

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