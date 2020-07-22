美金可以做什麼？3種常見用途賺「價差」　投資人可多關注匯率

▲美元有許多用途。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人對於買美金都很感興趣，不過時常卻只是因為美金相對便宜而已，並不清楚有什麼用途。自由工作者「G理小姐&山姆先生」就曾發文表示，美元的用法其實很多，像是最常見的出國旅遊、買利率相對高很多的美元保單，另外也可以投資美股及外匯保證金，不過若是要投資，仍務必謹慎為妙。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上發文說明「買美金可以做什麼？告訴你美元可以怎麼用」，兩人主要介紹了3個最常見的用途。第一是「國外旅遊時使用」，出國時大多會去銀行換美金，接著再到當地換匯，這樣的匯率可能會好一些，不過因為有時不是如此，所以出國前還是要再次比較幣別間兌換的匯率。

請繼續往下閱讀...

第二是「美元保單」，由於台幣保單利率相對低很多，所以不少人都喜歡存美元保單，趁著美元比較便宜時，提早換起來，等到扣款日扣款，長期平均合理價。

第三是「投資用」，像是投資美股的話，大多都是使用電匯、刷卡方式入金，以美金來扣款；另外，像是也會有不少人選擇投資外匯保證金賺價差，利用槓桿的方式將交易放大，屬於衍生性金融產品及投機交易。

此外，針對投資的部分，G理小姐&山姆先生也強調，如果要透過美金來投資，仍舊要考量到虧損的風險，務必謹慎。