　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美金可以做什麼？3種常見用途賺「價差」　投資人可多關注匯率

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲美元，美金，鈔票，紙鈔，金錢，錢，貨幣。（圖／pixabay）

▲美元有許多用途。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

不少人對於買美金都很感興趣，不過時常卻只是因為美金相對便宜而已，並不清楚有什麼用途。自由工作者「G理小姐&山姆先生」就曾發文表示，美元的用法其實很多，像是最常見的出國旅遊、買利率相對高很多的美元保單，另外也可以投資美股及外匯保證金，不過若是要投資，仍務必謹慎為妙。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上發文說明「買美金可以做什麼？告訴你美元可以怎麼用」，兩人主要介紹了3個最常見的用途。第一是「國外旅遊時使用」，出國時大多會去銀行換美金，接著再到當地換匯，這樣的匯率可能會好一些，不過因為有時不是如此，所以出國前還是要再次比較幣別間兌換的匯率。

請繼續往下閱讀...

第二是「美元保單」，由於台幣保單利率相對低很多，所以不少人都喜歡存美元保單，趁著美元比較便宜時，提早換起來，等到扣款日扣款，長期平均合理價。

第三是「投資用」，像是投資美股的話，大多都是使用電匯、刷卡方式入金，以美金來扣款；另外，像是也會有不少人選擇投資外匯保證金賺價差，利用槓桿的方式將交易放大，屬於衍生性金融產品及投機交易。

此外，針對投資的部分，G理小姐&山姆先生也強調，如果要透過美金來投資，仍舊要考量到虧損的風險，務必謹慎。

ET快訊
李眉蓁道歉了！回應論文抄襲風波：不要再追殺
福原愛結婚4年「罕見發負面文」！痛哭謝江宏傑陪伴：救了我好幾
快訊／美國政府下令中國「72小時內關閉駐德州領事館」
威力彩史上最高頭獎30億「4上班族均分」　彩券行闆娘曝秘訣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

情侶一起理財！改掉「5大毛病」化身神隊友　網加碼曝：情緒也會影響

領完三倍券再爽賺1900元！「3大加碼券」免費抽　時間、地點一次看

投資前必看！5題「承擔風險能力」小測驗　秒懂屬於哪一型

全家都槓龜！「尾數126就不用振興？」　網突破盲點：是振興商家

股匯齊揚！新台幣收盤升值2.6分　收在29.527元

油價反彈、黃金白銀不斷飆升　連動ETF同步大漲

快訊／盛弘董事會決議出售敏成持股

企業減資清虧損　投資人「持股數↓股價↑」成本一樣卻虧爆

跳車效應！台灣Pay綁振興三倍券效果不彰　滿額禮剩餘名額高達21萬名

美金可以做什麼？3種常見用途賺「價差」　投資人可多關注匯率

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

全家都槓龜！「尾數126就不用振興？」　網突破盲點：是振興商家

股匯齊揚！新台幣收盤升值2.6分　收在29.527元

油價反彈、黃金白銀不斷飆升　連動ETF同步大漲

快訊／盛弘董事會決議出售敏成持股

企業減資清虧損　投資人「持股數↓股價↑」成本一樣卻虧爆

跳車效應！台灣Pay綁振興三倍券效果不彰　滿額禮剩餘名額高達21萬名

美金可以做什麼？3種常見用途賺「價差」　投資人可多關注匯率

《街口》再槓金管會　嗆「託付寶不需要核准」

店家振興三倍券兌付　6千多家金融機構據點準備好了

大成獲利創新高！近三年累計高達65億元　股價帶勁、集團競爭力持續看好　

早餐店地雷多！營養師曝「活力早餐」關鍵成份　提升專注力都靠酪胺酸

雲林新地標「雲禾大橋」縣長落款超大　張麗善：已請廠商改善

全家都槓龜！「尾數126就不用振興？」　網突破盲點：是振興商家

股匯齊揚！新台幣收盤升值2.6分　收在29.527元

民進黨表決30小時通過國民法官法…邱顯智：委員醒的沒幾個「不知在急甚麼」

美籍男來台參加商務行程　行李箱竟有5.5公斤大麻！他喊冤：自用沒在賣

以為要出門！柴寶「打包自己」巨頭卡洞口　蹦一聲尬臉萌求救

紀念「教皇」史隆　爵士將在復賽球衣貼「1223」

拜登曝：副手人選「有4名非裔女性」！　CNN揭可能名單

台式味噌湯與日式差超多？　網揭關鍵配料：漂浮柴魚片

短褲妹登山遭熊近距離猛聞狂抱 專家曝保命關鍵：千萬別尖叫逃跑

財經熱門新聞

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

快搶25億！威力彩頭獎得主3星座最多

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

股票賺20萬「脫手又漲10萬」　男友拒給鬧翻

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

合一擋不住第8根跌停　分析師警告：場內無大戶、生技族群壞掉！

別小看威力彩貳獎！史上5次獨得逾4千萬　彩券行傳授1招搶25億頭彩

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

互助營造廖家老三跳票　財務黑洞估破百億

國民ETF「秒填息」賺價差　財經專家曝技巧

小資族想買零股看過來　各大券商定期定額平台比較大公開！

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

鴻海遭錯殺！外資喊目標價97.75元　分析師看好除息行情

更多熱門

相關新聞

想換美元注意了！美元換匯價再創2年新低　換10萬多賺近3400元

想換美元注意了！美元換匯價再創2年新低　換10萬多賺近3400元

 有換美元需求的民眾注意了！新台幣今 (22) 日開盤升值1.3分後旋即走升，攀上至29.3字頭，最低價來到29.386元，強升1.67角，這也讓美元換匯價再創新低。根據台銀今天上午牌告的外幣現金賣出匯價，美元匯價來到29.675元，相較於2月底的今年最高點匯價，換新台幣10萬如今可以多拿到113美元，等於多賺了新台幣約3353元。

新台幣超強！開盤升值1.3分後　強彈1.67角至29.386元

新台幣超強！開盤升值1.3分後　強彈1.67角至29.386元

道瓊上漲159點　市場樂觀預期新一輪振興案

道瓊上漲159點　市場樂觀預期新一輪振興案

買氣降溫！人民幣保單大減逾7成

買氣降溫！人民幣保單大減逾7成

國民ETF「秒填息」賺價差　財經專家曝技巧

國民ETF「秒填息」賺價差　財經專家曝技巧

關鍵字：

G理小姐&山姆先生美金美元美股投資保險理財

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

陳小春被狂罵半年不忍了！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面