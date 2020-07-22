統一企業很能賺　近3年合計大賺762億元「每年EPS至少3元」！

▲統一企業董事長羅智先（圖右）、統一美麗事業群董事長高秀玲，近年以「品牌管理」為戰略核心，深耕泛亞洲區域佈局。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

統一企業近年營收獲利表現亮眼，近三年每年的每股稅後盈餘（EPS）都超過3元。以去年來說，營業額達408億元，年增率4.7％，合併營業額更高達4480億元，傲視許多大企業，稅後淨利高達190億元，年增率9％，每股稅後純益（EPS）達3.35元。

以2017年來說，統一當年因為認列出售上海星巴克股權及大陸山水健力保股權，挹注獲利創新高，大賺398.4億元，EPS高達7.01元；隔年2018年，統一即便沒有售股的業外貢獻，當年依舊大賺174.4億元，EPS仍達3.07元；去年，統一獲利再度成長，稅後淨利190億元，EPS 3.35元。

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換言之，統一近3年合計大賺逾762億元，每年EPS至少3元，堪稱是獲利穩定的績優生，讓小股東們相當放心，也羨煞不少企業。

值此後疫情時代，統一企業董事長羅智先在食品製造本業上以「品牌管理」為戰略核心，在食品、食糧、飼料、烘焙、非酒精性飲料等產業上，聚焦健康照顧商機，在大亞洲市場強化多元化佈局，目標成為全球食品行銷公司典範。

羅智先日前表示，統一的食品本業以「品牌管理」為戰略核心，定調「製造＋研發」、「貿易流通」、「通路經營」、「策略聯盟＋策略併購」四個主軸為發展方向，深耕橫跨台灣、中國大陸、越南、泰國、印尼、菲律賓及馬來西亞的泛亞洲區域佈局。

面對全球化的挑戰，統一將企業集團核心公司或旗下子公司，依照產業定位、特性建構體系，其中，食品製造事業體由統一企業領軍，涵蓋食糧、速食、乳飲、綜合食品、烘焙及流通事業，以「虛擬群公司」的經營策略，整合、聚焦海內外食品製造本業的發展與組織佈局。

▲統一集團旗下茶裏王純茶勇奪「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎章肯定。（圖／統一提供）

新冠肺炎疫情再度帶動健康照護的飲食風潮，統一近年持續開發健康食品，建立創新生產製程，像是以單細胞回甘萃取技術生產的茶裏王純茶飲料，拿下有「食品界米其林」之稱的國際風味絕佳獎章肯定，是台灣即飲包裝純茶市場中唯一連續三年獲得此殊榮的品牌，全力搶攻年產值上看250億元的包裝茶飲料商機。

另外，隨著社會少子化、養寵物人口逐年上升，統一也看到飼主重視寵物飲食問題，近年聚焦寵物飼料等高單價產品，包括引進科技加強跨界整合，抓緊有機、機能保健、即食鮮食等新產品發展的商機。

雖然受到新冠肺炎疫情干擾，加上部分轉投資事業獲利下滑，但統一今年首季合併營收仍高達1082.91 億元，年增 0.5%；毛利率 34.28%，稅後純益 44.68 億元，每股純益0.79元，相較於許多上市櫃企業陷入虧損，統一的表現相對亮眼。



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