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印度女官員泣訴被騙…直接服毒「一口灌下小黑瓶」！　記者會昏倒急送醫

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

印度安德拉邦一名婦女聯盟主席20日召開記者會泣訴遭到黨內成員欺騙，且因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，她無法與黨內領導人見面反映問題。誰料，她在高喊「沒人幫她討回正義公道，我準備自殺」語句後，直接拿出一瓶毒藥當場飲下，隨即趴倒在桌上，被緊急送醫。

印度媒體ANI報導，身為馬拉馬哈納杜婦女聯盟主席的裘尼庫瑪禮（Joni Kumari）隸屬於印度「青年、勞工與農民大會黨」（YSRCP），她在見不到黨領導人的情況下，改與黨內高層會面，但迄今並未得到對方正面回應。她在記者會上說，「我把他們視為家人，但我卻被欺騙，沒人幫我討回正義公道，我要自殺！」

接著裘尼庫瑪禮就拿出一瓶裝有不明液體的深色罐子，一口灌入，並用手撐著自己的頭部，隨後趴倒在桌上，最後被多名現場人員駕著離開現場並送醫。警方事後表示，她的身體狀況已穩定下來，現階段沒有生命危險，案件正在調查當中。

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