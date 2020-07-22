深夜驚見「電車停靠加油站」！車高直逼天花板超違和

▲電車車廂停靠在加油島旁，畫面超違和。（圖／取自推特@Asama__37）



記者王佩翊／編譯

電車也要加油嗎？日本日前有一名網友深夜經過加油站時，意外看到有一節電車車廂停靠在加油島旁，整個畫面超違和，仔細一看才發現，原來是載著車廂移動的大卡車正在加油，才會出現這奇妙的一幕，讓他直呼自己「超幸運」。許多網友看到照片之後紛紛讚嘆，「這是珍貴的一幕」、「原po的照片拍得好美」、「現在正好在南海電車上看著這則推文」等。

▲大卡車深夜出現在加油站。（圖／取自推特@Asama__37）



日本網友Asama日前在推特上上傳了數張自己的攝影作品，而照片中竟是一節停靠在愛知縣某加油站的「電車的車廂」，就好像正在加油一樣。原來這是一輛載著電車車廂移動的大卡車在加油的畫面，這節在路面「移動」的車廂當天正好要從位在大阪的南海電氣鐵道公司運送至靜岡縣的大井川鐵道公司。

如此令人震撼的畫面隨即引發上萬網友熱烈討論，經網友詢問，Asama表示，這一系列的照片是拍攝於7月14日深夜，當天晚上他正好經過愛知縣豐川市長澤町的一間加油站，沒想到就看到這個神奇的一幕。被運送的車廂是南海電氣鐵道的全不鏽鋼「6000系」列車，由於南海電鐵自2019年11月起開始導入新型的「8300系」列車，因此將使用狀況仍然良好的車輛汰換下來，轉讓給大井川鐵道。

據悉，南海電鐵自1962年首次引進6000系的車輛後，該系列車輛為南海高野線服務超過50年，直至今日從未出現因故障等問題被淘汰的列車。只不過南海電鐵2018年2月推出改革計畫，打算引入新車，因此才出現被替換下來的車輛，其中有2輛則轉讓給大井川鐵道。

▲載著電車車廂的大卡車正在加油。（圖／取自推特@Asama__37）



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