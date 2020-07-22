美國只有390萬人染疫是假的？ CDC：實際人數是10倍

▲美國CDC數據指出，美國實際感染新冠肺炎的人數，為官方數據的約10倍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續在全球肆虐，而有著390萬人確診的美國，仍然是疫情震央。但美國疾病管制與預防中心（CDC）於周二（21日）發表的最新數據顯示，全國實際感染新冠肺炎的人，遠比官方病例來的多。

據外媒《CNN》報導，美國CDC表示，根據地區和時間段的不同，感染人數是官方病例數的2至24倍。

研究小組寫到，「對於大多數地區，感染新冠肺炎的人可能是官方病例數量的10倍以上。」

CDC估計在紐約（New York），到4約1日就已經有642,000人被感染，但當時官方的數據只有53,803例，這意味著感染人數可能至少比官方報告的高12倍。

而在南佛羅里達州（South Florida）、康涅狄格州（Connecticut）、及明尼蘇達州（Minnesota），實際病例為官方數據的6至11倍。

根據《美國醫學會雜誌》（Journal of the American Medical Association）的研究，這些數字可能是保守的。 分析中使用的數據已發佈在CDC網站上。