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想換美元注意了！美元換匯價再創2年新低　換10萬多賺近3400元

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▲▼美金、美元、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲美元換匯價再創新低。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

 有換美元需求的民眾注意了！新台幣今 (22) 日開盤升值1.3分後旋即走升，攀上至29.3字頭，最低價來到29.386元，強升1.67角，這也讓美元換匯價再創新低。根據台銀今天上午牌告的外幣現金賣出匯價，美元匯價來到29.675元，相較於2月底的今年最高點匯價，換新台幣10萬如今可以多拿到113美元，等於多賺了新台幣約3353元。

由國際資金與法人圈參與的台北外匯市場，新台幣兌美元匯率近期持續走強，今日以1美元兌換 29.54元新台幣、升值1.3分開出後，隨即展開飆升走勢，盤中最高來到 1：29.386。

請繼續往下閱讀...

一般民眾若想要赴銀行換美元，則要看銀行牌告的現金賣出匯價。以台銀來說，今天的美元現金賣出匯價來到29.675元，是2018年4月20日（匯價29.597元）、2年多以來新低價。對於有換美元需求的民眾來說，無疑是一大福音。

若想換新台幣10萬元，今天可以換到3369美元；相對今年高點價位（2月24日）的匯價30.71元來計算，當時只能換到3256美元，相差了113美元，如今等於多賺到新台幣約3353元。

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