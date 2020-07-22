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影片曝！談判12hrs…烏克蘭警出動「裝甲車」攻堅　嫌犯遭制伏在地

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▲▼烏克蘭盧斯科（Lutsk）公車遭挾持，警方出動裝甲車攻堅。（圖／路透）

▲烏克蘭盧斯科（Lutsk）公車遭挾持，警方出動裝甲車攻堅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭西北部城市盧斯科（Lutsk）一名武裝男子21日劫持了一輛公車，車上13位乘客全成為人質，在談判時還曾向外投擲手榴彈。所幸在對峙12個多小時後，警方出眾裝甲車攻堅，順利救出所有人質，沒有人受傷。

▲▼烏克蘭盧斯科（Lutsk）公車遭挾持，警方出動裝甲車攻堅。（圖／路透）

▲警方出動裝甲車救出人質。（圖／路透）

綜合外媒報導，現年44歲來自俄羅斯的克里沃什（Maksym Kryvosh）有多項前科，他21日在盧斯科市劇院附近挾持一輛公車，車上當時有13名乘客。克里沃什親自在車上報警，並談判的過程中，表示對烏克蘭的體制不滿，要求烏克蘭政府高級官員必須在網路上張貼影片，承認他們才是「法律上的恐怖分子」。

▲▼烏克蘭挾持公車嫌犯克里沃什（Maksym Kryvosh）遭逮。（圖／達志影像／美聯社）

▲嫌犯克里沃什（Maksym Kryvosh）遭逮。（圖／達志影像／美聯社）

在談判過程中，克里沃什不但向外投擲了手榴彈，還在車內開了兩槍，所幸都未造成傷亡。同時，他還要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）敦促公眾觀看2005年紀錄片《地球生靈》（Earthlings），而澤倫斯基也真的在社群網站上張貼一段要求民眾觀看紀錄片的影片，不過目前影片已經刪除。

最後與內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）協商後，先釋放了三名人質，分別是一名老婦人、青少年與年輕孕婦。協商超過12小時後，警方出動裝甲車攻堅，順利救出剩餘10名人質，無人受傷。

烏克蘭總檢察長辦公室表示，克里沃什先前曾因詐欺、非法使用武器被判刑10年；克里沃什被逮捕後聲稱，他在盧斯科的公共空間也放了爆裂裝置，警方不敢大意，目前已經封鎖全市並要求居民不要外出，並進行全面搜索。

►公車被劫持！20乘客淪人質　烏克蘭槍手：引爆炸彈一起死

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