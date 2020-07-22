企業減資清虧損　投資人「持股數↓股價↑」成本一樣卻虧爆

▲最好不要輕易買入減資股。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

在買入股票以及做任何的投資之前，務必要有判斷能力，且必須先做足功課。自由工作者「G理小姐&山姆先生」發文表示，兩人買的第一張股票因為經驗不夠豐富，又剛好接觸到新領域「減資」，要不是當時有人提醒，且剛好在減資前售出，否則將會虧損1.5萬元，因此他們也在錯誤中學到了寶貴的一課，希望其他投資人能先查好資料再決定是否要入手。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上發文講解「減資是什麼」，減資是指部分發行在外的股票收回並且註銷，企業減資的原因有很多，像是現金減資通常是公司現金太多，沒有找到好的投資計畫，又或是公司嚴重虧損，因此透過減資來清理虧損。

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兩人舉例，他們所買的第一張股票是「2317鴻海」，且剛好快遇上減資的情況，所幸當時有人建議趕快賣出，他們也立刻查找關於減資的資訊，所以才沒有賠錢。減資雖然不會改變股東的總資產，但會讓持股從1000股變為700股，股價則從原本的70元變成100元，因此成本還是相同，股價調升並不等於投資人有賺到錢。

兩人表示，他們在那次的投資中學到了教訓，當時股價雖然變高，但在幾週後跌回原本股價，如果沒有及時賣出，就會嚴重虧損，因此如果沒有深入的了解和研究，減資股和增資股最好都不要亂碰。