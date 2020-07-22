美參議院報告控告中方發展「數位威權主義」　嚴重破壞民主價值

▲參院外交委員會民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

中美兩方近年來在外交上動作頻仍，新冠疫情更將中美關係推向對峙的高點。美國聯邦參議院在22日發布的報告中指控，中國利用科技發展「數位威權主義」，運用人工智慧和生物識別等技術，控制資訊並對全世界的人民進行審查。該報告也建議公家和民間共同創立財團，開發新的技術以取代電信商華為的5G。

參議院外交委員會民主黨籍首席議員梅南德茲（Bob Menendez）公開表示，中國為了破壞民主制度和價值，正在向全世界輸出技術和他的數位威權主義。甚至國際性組職如世界貿易組織（World Trade Organization）或世界衛生組織（World Health Organization）中，都可以看見中方無處不在的影響力。

報告中建議，未來可望設立「數位權利促進基金」、「數位軍事服務學院」，藉此反制來自中國的監控。希望在美國的總統帶領下，各國攜手共同對抗中國。

另一方面，白宮近來積極推動其盟友國，徹底排除華為的5G在各國的影響力，例如英國就在7月14日宣布全禁止華為產品。美國方面對與中國的數位戰爭，也準備發起另一波攻勢，對包括華為在內等中國公司制裁。