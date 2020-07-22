遛狗不小心跌倒！女主人慘被「狗鍊繞脖」　2愛犬活活將她勒死

▲遛狗女慘被狗鍊活活勒死。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子近來遛狗時，疑似因為控制不住2隻頑皮狗狗，跌倒後脖子慘被狗鍊緊緊勒住，被人發現時昏倒在地、搶救後仍被宣告身亡，初步調查死因為窒息，詳細案情目前仍在調查中。

英國《太陽報》報導，居住在威爾斯東北部域斯咸市(Wrexham)的47歲女子羅伯特(Deborah Mary Roberts)，8日被人發現頭部朝地、昏倒在花園中，脖子上還被狗鍊緊緊勒住、另一頭則是她所養的2條狗正在拉扯。

報導中指出，羅伯特自3年前喪偶後獨自扶養4名小孩，愛狗的她在朋友眼中是一名愛笑與開朗的女士。兒子卡勒姆(Callum)在臉書上表示，「她是一個出色的母親，並且擁有很多愛，總是願意給予時間與愛在別人身上，我和兄弟們在臉書上快被親友們關於我媽的可愛評論淹沒，她真是一個獨特的存在，我們都會很想念她」。

警方表示，初步調查羅伯特死因為狠勒而造成的窒息，事件暫時沒有可疑的地方，但是調查仍會持續進行。由於新冠肺炎疫情的關係，親友們將為羅伯特舉行只限20人參加的喪禮。

First pic of mum strangled to death by leads on dog walk https://t.co/Hf2scqUi5V pic.twitter.com/s6nhHssgHu — The Sun (@TheSun) July 21, 2020

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