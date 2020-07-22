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古莫批美國缺乏全國性防疫計畫　31州民眾赴紐約須自我隔離14天

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▲▼ 紐約州長庫莫。（圖／路透）

▲ 紐約州長庫莫要求民眾不要掉以輕心。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

美國紐約、新澤西、康乃狄克州防疫升級，21日三州聯合宣布新增10個州列入旅遊限制範圍，曾去過這些州的旅客須自主隔離14天。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在推特上發表文章，指出川普政府缺乏全面性的防疫計畫，自美國疫情爆發至今，已經超過5個月。

紐約與鄰近的新澤西、康乃狄克州上月聯合宣布這項國內旅遊限制，以防旅客從那些疫情熱點回來時，將病毒攜入州內。任何州符合「每10萬居民超過10人新型冠狀病毒篩檢呈陽性反應、或是確診率達10%以上」，都將列入旅行警示。

這項規定適用於居民及旅客，最近新增的州為阿拉斯加、德拉瓦、印第安納、馬里蘭、密蘇里、蒙大拿、北達科他、內布拉斯加、維吉尼亞、華盛頓州。限制總數達31州，超過全美50州的一半。

紐約州長古莫在新聞稿中表示，美國有41個州感染率持續攀升，但紐約疫情趨緩，要感謝所有人，和漸進式地、基於確切數據地開放。雖然紐約的死亡數創新低，但他仍提醒民眾不要掉以輕心。

根據美國CNBC報導，上週古莫宣布將在機場派駐「強制執行小隊」，以保證每個乘客都有確實填寫防疫表格，若不配合將開出罰款。目前仍不清楚新澤西、康乃狄克州是否跟進。

紐約市本週邁入經濟重啟第4階段，但餐廳與酒吧仍不開放內用。古莫提出的理由是全美多地疫情惡化，紐約市須提高戒備，許多紐約人近期心態鬆懈，外出不戴口罩，且無視社交距離規定，到處群聚玩樂。

古莫在當地時間21日於推特寫道，一個州能做到的有限，病毒一定會跨越邊界傳染，美國須有全國性的防疫計畫才能控制疫情，「過5個月了，我們還在等待」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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