共軍若奪太平島…美不派軍援台！美台日韓虛擬軍演　中國假借風災封鎖機場

▲其中一個演習情境設定在南海，背景為8月間南海出現颱風，重創太平島；中國假借「人道救援」台灣同胞名義，派軍至太平島，隨即將島上機場跑道封鎖，只准中國空運機起降。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

共軍據報8月將在南海軍演，模擬奪取台灣控制的東沙島。一場由美國、台灣、日本及南韓前官員共同參與的虛擬演習結果顯示，若共軍占領台灣有效控制的太平島，美方不會派軍援助。

日本共同社5月引述消息人士指稱，中國人民解放軍計劃8月在南海區域，舉行設想奪取台灣東沙群島的大規模登陸演習。事實上，華府智庫笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation USA）今年稍早就做過類似主題虛擬演習。

今年2月，笹川和平基金會邀請美日台韓4國的前政府官員與軍官，代表各自國家參與設定發生在印太區域的一系列衝突危機虛擬演習，再請相關專家飾演中國、俄羅斯及北韓。參與者包括前美國國防部副助理部長梅格莎曼（Kelly Magsamen）及台灣前參謀總長李喜明。

其中一個演習情境設定在南海，背景為8月間南海出現颱風，重創太平島；中國假借「人道救援」台灣同胞名義，派遣中國海警總隊及300名人民武警至太平島，隨即將島上機場跑道封鎖，只准中國空運機起降，島上台灣駐軍被迫撤退至總部基地。

▲太平島南沙碼頭。（圖／記者呂佳賢攝）

根據演習報告，台灣欲捍衛主權領土並派出陸戰隊支援太平島上駐軍，這讓北京措手不及，但美國擔心會因南海爭議島礁被捲入與中國戰爭。當台灣請求情報、監視及偵察（ISR）與海軍支援時，美方呼籲台灣暫緩軍事行動，並表示會透過外交手段說服中國撤離。

不過，演習報告指出，為了消除台灣「被拋棄」疑慮並向其他盟友展示決心，美國聯合台日韓共派出4艘驅逐艦通過台灣海峽，並派出小型海豹突擊隊前往太平島偵察。此舉促使中國派遣500名陸戰隊員至太平島，並奪取台灣有效控制的東沙群島，更切斷金門、馬祖供水。

美方之後要求參議院外委會檢視，「台灣關係法」是否適用於中國侵略台灣本島以外的島礁；演習報告表示，此舉是為了向中國示意美國正考慮動武。演習結束時，中國仍占領太平島，島上台灣駐軍也堅守崗位，美中雙方則同意舉辦高峰會討論南海僵局。

演習報告建議，台灣與日本、南韓間應建立類似台美間諮詢合作機制；美方針對「台灣關係法」所作相關軍事選項規畫，也應認知到快速擴大台美諮詢合作機制的需求。

▲曾任美軍太平洋司令部司令的退役上將布萊爾（Dennis Blair）表示，美國對台灣提供的是「有條件」安全保證，並有地域限制。（圖／路透社）

相關參與者6月16日舉辦線上討論會，針對美國為何不派軍支援台灣奪回太平島，曾任美軍太平洋司令部司令、目前擔任笹川和平基金會傑出資深研究員的退役上將布萊爾（Dennis Blair）表示，美國對台灣提供的是「有條件」安全保證，並有地域限制。

布萊爾指出，美國對台安全保證並不包括金門、馬祖等離島，但包含離台灣本島較近的澎湖，台灣在南海聲索的島嶼算是「新地帶」，也不包括在內。他說，虛擬演習目的就是要探究政策模糊地帶，看能不能帶來什麼新想法。

身為「美國隊」團員之一的梅格莎曼則解釋，當時美方專注在大範圍製造更多籌碼，並試圖透過外交途徑與北京交涉，以降低南海緊張情勢。

李喜明在討論會中坦承，確實對美國拒絕支援感到失望，但雙方是聯盟，台灣必須尊重美方的決定。他說，後來事實證明，4方聯合航行對中國沒有起作用，北京也從沒想過要撤離太平島，他建議未來類似情況應重新考慮作法。

▲台灣前參謀總長李喜明。（圖／記者呂佳賢攝）

演習中飾演「中國隊」成員之一的美國「國家亞洲研究局」會長甘浩森（Roy Kamphausen）表示，中國目的是要破壞美國聯盟，美方只要有任何不採取行動的跡象，例如在演習初期處理台灣一事不採取行動，或是南韓及東南亞國家意圖保持中立或有所遲疑，對中國來說都算是「小勝利」。

甘浩森指出：「會讓盟友真正脫離美國的，不會是單一大事件，而是長期猜測與失望所造成的關係侵蝕、摩擦及爭執，慢慢磨損掉聯盟間彈性與信譽。」

華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）執行長蕭良其（Russell Hsiao）本月初也撰文指出，南海近期緊張情勢升高，上述虛擬演習似乎假定北京若占領東沙群島及太平島，目的只是為了侵略台灣本島，但這非唯一可能性。

蕭良其表示，中共若武力犯台，會造成美中雙方都極力想避免的軍事衝突，因此控制南海可能就是中國真正動機；東沙群島位處中國與南海之間，長期來看有助北京掌控南海進出點。

GTI共同創辦人黃文局呼籲，此演習報告攸關台灣安危與命運，內含許多重要訊息，關心台灣前途人士及國防部、外交部等相關單位應要細讀。